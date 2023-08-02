«Монако» представил выездную форму на сезон-2023/24
«Монако» на своем официальном сайте презентовал новую гостевую форму команды на сезон 2023/24.
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«Монако» на своем официальном сайте презентовал новую гостевую форму команды на сезон 2023/24.
Комплект выполнен в черном цвете с золотыми элементами. На футболке спереди содержится монохромное изображение карты Монако, на груди нанесен логотип Visit Monaco. Позднее это место займет новый титульный спонсор команды.
Ранее «Монако» уже дважды играл в гостевой форме черно-золотого цвета — в сезоне 2015/16 и 2019/20.
Напомним, что за за «Монако» с 2018 года выступает российский полузащитник Александр Головин. В прошлом сезоне 27-летний россиянин провел за монегасков 45 матчей, в которых забил восемь мячей и отдал восемь результативных передач. Зимой Головин продлил контракт с «Монако» до июня 2026 года.