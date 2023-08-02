«Монако» представил выездную форму на сезон-2023/24

Комплект выполнен в черном цвете с золотыми элементами. На футболке спереди содержится монохромное изображение карты Монако, на груди нанесен логотип Visit Monaco. Позднее это место займет новый титульный спонсор команды.

Напомним, что за за «Монако» с 2018 года выступает российский полузащитник Александр Головин. В прошлом сезоне 27-летний россиянин провел за монегасков 45 матчей, в которых забил восемь мячей и отдал восемь результативных передач. Зимой Головин продлил контракт с «Монако» до июня 2026 года.