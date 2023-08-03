«Челси» спас ничью в товарищеском матче с дортмундской «Боруссией»

Оба мяча в этой встрече были забиты в самой концовке игры. На 80-й минуте отличился полузащитник «шмелей» Мариус Вольф. «Челси» смог сравнять счет на 89-й минутой усилиями вышедшего на замену 19-летнего нападающего Мэйсона Берстоу.

«Челси» завершил подготовку к сезону, не проиграв ни одной встрече в рамках турне по США. Ранее подопечные Маурисио Почеттино обыграли «Рексем» (5:0), «Брайтон» (4:3) и «Фулхэм» (2:0), а также разошлись миром с «Ньюкаслом» (1:1). 13 августа лондонцы начнут новый сезон домашней игрой против «Ливерпуля».