Неймар впервые с февраля попал в состав «ПСЖ»
Это была первая игра Неймара за «ПСЖ» под руководством Луиса Энрике. Испанец был тренером Неймара, когда тот играл за «Барселону».
ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
Это была первая игра Неймара за «ПСЖ» под руководством Луиса Энрике. Испанец был тренером Неймара, когда тот играл за «Барселону».
Нападающий «Пари Сен‑Жермен» Неймар попал в стартовый состав команды на товарищеский матч с корейским клубом «Чонбук», сообщает пресс‑служба парижан.
Игра прошла в корейском городе Пусан в рамках азиатского турне парижского клуба.
31‑летний бразилец не играл с 19 февраля, когда он получил травму голеностопа в матче чемпионата Франции с «Лиллем», а позже перенес операцию.
В прошлом сезоне Неймар принял участие в 29 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 18 мячей и сделал 17 голевых передач.