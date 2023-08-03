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14:20 (мск), источник: Sportmail.ru

Неймар впервые с февраля попал в состав «ПСЖ»

Это была первая игра Неймара за «ПСЖ» под руководством Луиса Энрике. Испанец был тренером Неймара, когда тот играл за «Барселону».

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: AP 2023

Нападающий «Пари Сен‑Жермен» Неймар попал в стартовый состав команды на товарищеский матч с корейским клубом «Чонбук», сообщает пресс‑служба парижан.

Игра прошла в корейском городе Пусан в рамках азиатского турне парижского клуба.

31‑летний бразилец не играл с 19 февраля, когда он получил травму голеностопа в матче чемпионата Франции с «Лиллем», а позже перенес операцию.

В прошлом сезоне Неймар принял участие в 29 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 18 мячей и сделал 17 голевых передач.

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