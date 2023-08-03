Неймар впервые с февраля попал в состав «ПСЖ»

Нападающий «Пари Сен‑Жермен» Неймар попал в стартовый состав команды на товарищеский матч с корейским клубом «Чонбук», сообщает пресс‑служба парижан.

Игра прошла в корейском городе Пусан в рамках азиатского турне парижского клуба.

31‑летний бразилец не играл с 19 февраля, когда он получил травму голеностопа в матче чемпионата Франции с «Лиллем», а позже перенес операцию.