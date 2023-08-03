Легенда НФЛ Том Брэди стал совладельцем английского футбольного клуба

Семикратный победитель Супербоула американец Том Брэди стал совладельцем английского «Бирмингем Сити», сообщается на сайте футбольного клуба.

Том Брэди станет председателем нового консультативного совета и будет работать непосредственно с правлением и членами руководства «Бирмингема». Кроме того, бывший игрок в американский футбол будет давать консультации по системам и программам здоровья, питания, восстановления, а также заниматься маркетингом и коммерческим партнерством.

«Бирмингем Сити» — культовый клуб с большой историей и страстью, и быть частью «синих» — настоящая честь для меня. Я рад работать вместе с правлением, руководством и игроками, чтобы сделать наш клуб непревзойденным. В свое время я был частью нескольких замечательных команд, и я с нетерпением жду возможности применить свои взгляды, чтобы добиться такого же успеха здесь, в Бирмингеме«, — сказал Брэди.

Брэди называют среди лучших игроков в истории американского футбола. Он пять раз признавался самым ценным игроком финального матча Национальной футбольной лиги и трижды — регулярного сезона. Ему принадлежат несколько рекордов в американском футболе. 20 сезонов Брэди провел в клубе “Нью-Ингленд Пэтриотс”. Том Брэди объявил о завершении карьеры в феврале 2023 года.