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14:42 (мск), источник: Sportmail.ru

Легенда НФЛ Том Брэди стал совладельцем английского футбольного клуба

Звезда американского футбола Том Брэди в феврале 2023 года объявил о завершении карьеры и с нового сезона попробует себя в управлении клубом «Бирмингем Сити».

Бирмингем СитиЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Семикратный победитель Супербоула американец Том Брэди стал совладельцем английского «Бирмингем Сити», сообщается на сайте футбольного клуба.

Том Брэди станет председателем нового консультативного совета и будет работать непосредственно с правлением и членами руководства «Бирмингема». Кроме того, бывший игрок в американский футбол будет давать консультации по системам и программам здоровья, питания, восстановления, а также заниматься маркетингом и коммерческим партнерством.

«Бирмингем Сити» — культовый клуб с большой историей и страстью, и быть частью «синих» — настоящая честь для меня. Я рад работать вместе с правлением, руководством и игроками, чтобы сделать наш клуб непревзойденным. В свое время я был частью нескольких замечательных команд, и я с нетерпением жду возможности применить свои взгляды, чтобы добиться такого же успеха здесь, в Бирмингеме«, — сказал Брэди.

Брэди называют среди лучших игроков в истории американского футбола. Он пять раз признавался самым ценным игроком финального матча Национальной футбольной лиги и трижды — регулярного сезона. Ему принадлежат несколько рекордов в американском футболе. 20 сезонов Брэди провел в клубе “Нью-Ингленд Пэтриотс”. Том Брэди объявил о завершении карьеры в феврале 2023 года.

«Бирмингем Сити» был основан в 1875 году. Команда является двукратным обладателем Кубка английской лиги. В настоящий момент клуб выступает в Чемпионшипе — втором по значимости дивизионе в системе футбольных лиг Англии. В минувшем сезоне «Бирмингем Сити» занял 17-е место в турнирной таблице и сохранил прописку в дивизионе на сезон-2023/24.

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