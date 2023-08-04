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14:38 (мск), источник: Sportmail.ru

Лучшие рекламные кампании с участием футболистов

Топ-футболисты мира приковывают внимание миллионов людей. Поэтому нет ничего удивительного в том, что крупные компании стремятся задействовать звезд футбола в рекламных роликах. Некоторые ролики запоминаются надолго.

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Компания Lay’s выпустила явно нестандартную рекламу, в которой из 808 коз складывается портрет Лионеля Месси. Таким образом производители чипсов поздравили аргентинца с 808 забитыми мячами и намекнули, что считают Месси лучшим футболистом всех времен (Greatest Of All Time).

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Для рекламы «Турецких авиалиний» была сделана серия роликов с участием спорстменов. В одном из них Дидье Дрогба летает по всему миру, безуспешно пытаясь оказаться там, где еще не был Лионель Месси. В этом ролики футболисты даже побывали в России и прочувствовали всю суровость сибирских морозов.

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В норвежской рекламе снялись игравшие в Английской Премьер-лиге Мортен Гамст Педерсен и Йон Арне Риисе. Футболисты песнями призывают покупателей покупать не сладости, а фрукты.

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Криштиану Роналду участвует в японской рекламе специального устройства для тренировки лицевых мышц. Сложно следить за лицами людей в данном ролике без улыбки.

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В одном из рекламных роликов мобильного оператора экс-форвард сборной Англии Питер Крауч учит молодых футболистов праздновать голы, показывая, что в его репертуаре есть не только танец робота.

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Юный болельщик никак не может получить автограф лучшего бомбардира в истории Английской Премьер-лиги Алана Ширера, пока форвард не посетит McDonald's, в котором он работает.

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Компания Pepsi выпустила не один ролик с футболистами. В данную подборку попала реклама, раскрывающая тему японского колорита. Видео было выпущено незадолго до проведения чемпионата мира 2002 года. Роберто Карлос забивает эффектный гол со штрафного в ворота соперника благодаря тому, что сумел быстро приобщиться к традициям страны и правильно ими воспользоваться.

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Роман Заставин

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