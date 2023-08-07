«Тоттенхэм» отказался продать Кейна «Баварии» за 86 млн фунтов

Авторитетный британский портал Sky Sports отмечает, что это, вероятно, было последнее предложение по нападающему сборной Англии от мюнхенского клуба. На собрании руководства «Баварии» в ближайшее время будет обсуждаться вопрос, необходимо ли продолжать вести переговоры по трансферу английского форварда.

Контракт Кейна со «шпорами» действует до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 90 миллионов евро.