«Тоттенхэм» отказался продать Кейна «Баварии» за 86 млн фунтов
«Тоттенхэм» отклонил очередное предложение «Баварии» о продаже нападающего Харри Кейна, сообщают The Athletic и Football.london.
«Тоттенхэм» отклонил очередное предложение «Баварии» о продаже нападающего Харри Кейна, сообщают The Athletic и Football.london.
Авторитетный британский портал Sky Sports отмечает, что это, вероятно, было последнее предложение по нападающему сборной Англии от мюнхенского клуба. На собрании руководства «Баварии» в ближайшее время будет обсуждаться вопрос, необходимо ли продолжать вести переговоры по трансферу английского форварда.
Контракт Кейна со «шпорами» действует до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 90 миллионов евро.
30-летний Харри Кейн — воспитанник «Тоттенхэма». Кейн забил за лондонцев 213 голов в АПЛ (в 317 матчах), это второй показатель в истории лиги. Лидирует с 260 мячами бывший нападающий «Блэкберна» и «Ньюкасла» Алан Ширер.