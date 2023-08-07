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17:52 (мск), источник: Sportmail.ru

«Тоттенхэм» отказался продать Кейна «Баварии» за 86 млн фунтов

«Тоттенхэм» отклонил очередное предложение «Баварии» о продаже нападающего Харри Кейна, сообщают The Athletic и Football.london.

Тоттенхэм Хотспур
БаварияЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Авторитетный британский портал Sky Sports отмечает, что это, вероятно, было последнее предложение по нападающему сборной Англии от мюнхенского клуба. На собрании руководства «Баварии» в ближайшее время будет обсуждаться вопрос, необходимо ли продолжать вести переговоры по трансферу английского форварда.

Контракт Кейна со «шпорами» действует до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 90 миллионов евро.

30-летний Харри Кейн — воспитанник «Тоттенхэма». Кейн забил за лондонцев 213 голов в АПЛ (в 317 матчах), это второй показатель в истории лиги. Лидирует с 260 мячами бывший нападающий «Блэкберна» и «Ньюкасла» Алан Ширер.

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