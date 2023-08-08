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09:57 (мск), источник: Sportmail.ru

Отстраненные игроки «ПСЖ» шутят, что обыграли бы основной состав парижан

Игроки футбольного клуба «ПСЖ», которые тренируются отдельно от основной группы, шутят по поводу своего отстранения. Об этом сообщает Le Parisien.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Футболисты в разговорах между собой высказывают мнение, что обыграли бы основной состав парижан, который сейчас готовится к старту сезона.

В число отстраненных спортсменов входят те, кого клуб надеется продать до конца трансферного окна. Среди них нападающий Килиан Мбаппе, полузащитники Жоржиньо Вейналдум, Юлиан Дракслер и Леандро Паредес, а также защитники Колин Дагба и Абду Диалло.

«ПСЖ» провел тур по Японии и Корее, в ходе которого команда потерпела два поражения, один раз сыграла вничью и выиграла один матч. Мбаппе участия в турне не принимал. Главный тренер парижан Луис Энрике неоднократно давал понять, что рассчитывал на игрока и пытался убедить его продлить контракт, но пока вынужден подчиняться решениям, которые принимает руководство клуба.

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