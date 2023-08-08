Отстраненные игроки «ПСЖ» шутят, что обыграли бы основной состав парижан

Футболисты в разговорах между собой высказывают мнение, что обыграли бы основной состав парижан, который сейчас готовится к старту сезона.

В число отстраненных спортсменов входят те, кого клуб надеется продать до конца трансферного окна. Среди них нападающий Килиан Мбаппе, полузащитники Жоржиньо Вейналдум, Юлиан Дракслер и Леандро Паредес, а также защитники Колин Дагба и Абду Диалло.

«ПСЖ» провел тур по Японии и Корее, в ходе которого команда потерпела два поражения, один раз сыграла вничью и выиграла один матч. Мбаппе участия в турне не принимал. Главный тренер парижан Луис Энрике неоднократно давал понять, что рассчитывал на игрока и пытался убедить его продлить контракт, но пока вынужден подчиняться решениям, которые принимает руководство клуба.