«Милан» стал обладателем первого Трофея Сильвио Берлускони

Команды обменялись забитыми мячами в первом тайме — на 29-й минуте Кристиан Пушилич успешно сыграл на добивании пенальти, а спустя три минуты Андреа Колпани сравнял счет на табло. После окончания основного времени матча команды провели серию пенальти, в которой точнее оказались футболисты «Милана» — 6:5.

Трофей Сильвио Берлускони был создан «Миланом» и «Монцей» в память о экс-владельце обоих клубов, который скончался в июле 2023 года в возрасте 86 лет.

Матч за трофей будет проходить ежегодно перед официальным началом сезона в Италии.