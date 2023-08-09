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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
10:02 (мск), источник: Sportmail.ru

«Милан» стал обладателем первого Трофея Сильвио Берлускони

«Милан» обыграл «Монцу» (1:1, пен. 6:5) в матче за Трофей Сильвио Берлускони.

МиланЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: AFP 2023

Команды обменялись забитыми мячами в первом тайме — на 29-й минуте Кристиан Пушилич успешно сыграл на добивании пенальти, а спустя три минуты Андреа Колпани сравнял счет на табло. После окончания основного времени матча команды провели серию пенальти, в которой точнее оказались футболисты «Милана» — 6:5.

Трофей Сильвио Берлускони был создан «Миланом» и «Монцей» в память о экс-владельце обоих клубов, который скончался в июле 2023 года в возрасте 86 лет.
Матч за трофей будет проходить ежегодно перед официальным началом сезона в Италии.

Берлускони был владельцем «Милана» с 1986 по 2017 год, после чего выкупил «Монцу». Под его руководством клуб за четыре сезона поднялся из Серии С в Серию А и в дебютном сезоне заняла 11-е место.

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