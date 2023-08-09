«Милан» стал обладателем первого Трофея Сильвио Берлускони
«Милан» обыграл «Монцу» (1:1, пен. 6:5) в матче за Трофей Сильвио Берлускони.
«Милан» обыграл «Монцу» (1:1, пен. 6:5) в матче за Трофей Сильвио Берлускони.
Команды обменялись забитыми мячами в первом тайме — на 29-й минуте Кристиан Пушилич успешно сыграл на добивании пенальти, а спустя три минуты Андреа Колпани сравнял счет на табло. После окончания основного времени матча команды провели серию пенальти, в которой точнее оказались футболисты «Милана» — 6:5.
Трофей Сильвио Берлускони был создан «Миланом» и «Монцей» в память о экс-владельце обоих клубов, который скончался в июле 2023 года в возрасте 86 лет.
Матч за трофей будет проходить ежегодно перед официальным началом сезона в Италии.
Берлускони был владельцем «Милана» с 1986 по 2017 год, после чего выкупил «Монцу». Под его руководством клуб за четыре сезона поднялся из Серии С в Серию А и в дебютном сезоне заняла 11-е место.