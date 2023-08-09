«Ноттингем Форест» приобрел вратаря «Арсенала»
29-летний игрок сборной США Мэтт Тернер покидает лондонский клуб.
29-летний игрок сборной США Мэтт Тернер покидает лондонский клуб.
«Ноттингем Форест» объявил о трансфере вратаря «Арсенала» Мэтта Тернера. Контракт с американцем подписан на 4 года.
«Арсенал» приобрел Тернера у «Нью-Ингленд Революшн» летом 2022 года за 6,36 млн евро. За «канониров» вратарь успел провести 7 матчей, в которых пропустил 4 мяча.
На счету Тернера 32 матча за сборную США.
«Ноттингем Форест» летом покинули сразу двое вратарей, конкурировавших за место в воротах клуба в прошлом сезоне. Во второй половине сезона-2022/23 основным вратарем клуба из Ноттингема был знаменитый вратарь Кейлор Навас. Костариканец был арендован из «ПСЖ» до лета 2023 года. Также истек срок аренды вратаря «Манчестер Юнайтед» Дина Хендерсона.
«Арсенал» находится на финальной стадии оформления сделки по переходу другого вратаря из АПЛ. 27-летний испанский вратарь «Брентфорда» Давид Райя перейдет в состав «канониров» за 30 млн евро.