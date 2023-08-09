«Ноттингем Форест» приобрел вратаря «Арсенала»

«Ноттингем Форест» объявил о трансфере вратаря «Арсенала» Мэтта Тернера. Контракт с американцем подписан на 4 года.

«Арсенал» приобрел Тернера у «Нью-Ингленд Революшн» летом 2022 года за 6,36 млн евро. За «канониров» вратарь успел провести 7 матчей, в которых пропустил 4 мяча.

На счету Тернера 32 матча за сборную США.

«Ноттингем Форест» летом покинули сразу двое вратарей, конкурировавших за место в воротах клуба в прошлом сезоне. Во второй половине сезона-2022/23 основным вратарем клуба из Ноттингема был знаменитый вратарь Кейлор Навас. Костариканец был арендован из «ПСЖ» до лета 2023 года. Также истек срок аренды вратаря «Манчестер Юнайтед» Дина Хендерсона.