«Вест Хэм» объявил о переходе Эдсона Альвареса
Футбольный клуб «Вест Хэм Юнайтед» объявил о переходе опорного полузащитника «Аякса» и сборной Мексики Эдсона Альвареса.
Футбольный клуб «Вест Хэм Юнайтед» объявил о переходе опорного полузащитника «Аякса» и сборной Мексики Эдсона Альвареса.
25-летний футболист заключил с «молотобойцами» пятилетний контракт и взял себе 19-й игровой номер. По данным СМИ сумма трансфера составила € 40 млн с учетом бонусов.
«Это очень волнующий момент в моей карьере. Перейти в такой клуб, как “Вест Хэм” мечта для меня и моей семьи.
Я счастлив и горд, что оказался здесь. Находиться в Лондоне, и видеть стадион “Лондон Стэдиум” — это потрясающе. Мне не терпится сыграть здесь перед болельщиками “Вест Хэма”.
Премьер-лига — это особая лига, лучшая лига в мире, и я думаю, что мой стиль игры будет ей соответствовать». — приводит слова Альвареса пресс-служба клуба.
В сезоне-2022/23 Альварес провел за «Аякс» 44 матча во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал три голевые передачи. Он также провел 69 матчей за сборную Мексики, в которых отметился тремя забитыми мячами.