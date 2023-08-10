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15:27 (мск), источник: Sportmail.ru

«Вест Хэм» объявил о переходе Эдсона Альвареса

Футбольный клуб «Вест Хэм Юнайтед» объявил о переходе опорного полузащитника «Аякса» и сборной Мексики Эдсона Альвареса.

Аякс
Вест Хэм ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Официальный сайт "Вест Хэма"

25-летний футболист заключил с «молотобойцами» пятилетний контракт и взял себе 19-й игровой номер. По данным СМИ сумма трансфера составила € 40 млн с учетом бонусов.

«Это очень волнующий момент в моей карьере. Перейти в такой клуб, как “Вест Хэм” мечта для меня и моей семьи.

Я счастлив и горд, что оказался здесь. Находиться в Лондоне, и видеть стадион “Лондон Стэдиум” — это потрясающе. Мне не терпится сыграть здесь перед болельщиками “Вест Хэма”.

Премьер-лига — это особая лига, лучшая лига в мире, и я думаю, что мой стиль игры будет ей соответствовать». — приводит слова Альвареса пресс-служба клуба.

В сезоне-2022/23 Альварес провел за «Аякс» 44 матча во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал три голевые передачи. Он также провел 69 матчей за сборную Мексики, в которых отметился тремя забитыми мячами.

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 «Вест Хэм» объявил о переходе Эдсона Альвареса
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