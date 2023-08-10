«Вест Хэм» объявил о переходе Эдсона Альвареса

«Это очень волнующий момент в моей карьере. Перейти в такой клуб, как “Вест Хэм” мечта для меня и моей семьи.



Я счастлив и горд, что оказался здесь. Находиться в Лондоне, и видеть стадион “Лондон Стэдиум” — это потрясающе. Мне не терпится сыграть здесь перед болельщиками “Вест Хэма”.



Премьер-лига — это особая лига, лучшая лига в мире, и я думаю, что мой стиль игры будет ей соответствовать». — приводит слова Альвареса пресс-служба клуба.