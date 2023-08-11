Кейн пока не может вылететь в Мюнхен. «Тоттенхэм» пытается пересмотреть сделку

По информации источника, Кейн со своими представителями уже находятся в аэропорту Лондона, однако вылет задерживается из-за того, что «Тоттенхэм» пытается внести изменения в условия сделки с «Баварией».
Также на текущем положении Кейна сказывается то, что владелец «Тоттенхэма» Дэниел Леви сейчас находится в США, что вызывает проблемы из-за разницы во времени.
Ранее сообщалось, что «Бавария» согласовала с Кейном четырехлетний контракт до 2027 года и форвард 11 августа должен вылететь в Мюнхен для завершения перехода в «Баварию».
Харри Кейн является воспитанником «Тоттенхэма» и выступает за первую команду с 2009 года. На его счету 435 матчей за лондонскую команду, в которых он забил 280 мячей и отдал 64 результативные передачи. Действующий контракт Кейна с «Тоттенхэмом» истекает следующим летом.