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12:10 (мск), источник: Sportmail.ru

Кейн пока не может вылететь в Мюнхен. «Тоттенхэм» пытается пересмотреть сделку

Как сообщает известный журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях, нападающий лондонского «Тоттенхэма» Харри Кейн ждет разрешения клуба на вылет в Мюнхен для прохождения медосмотра перед переходом в «Баварию».

Бавария
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Источник: AP 2023

По информации источника, Кейн со своими представителями уже находятся в аэропорту Лондона, однако вылет задерживается из-за того, что «Тоттенхэм» пытается внести изменения в условия сделки с «Баварией».

Также на текущем положении Кейна сказывается то, что владелец «Тоттенхэма» Дэниел Леви сейчас находится в США, что вызывает проблемы из-за разницы во времени.

Ранее сообщалось, что «Бавария» согласовала с Кейном четырехлетний контракт до 2027 года и форвард 11 августа должен вылететь в Мюнхен для завершения перехода в «Баварию».

Харри Кейн является воспитанником «Тоттенхэма» и выступает за первую команду с 2009 года. На его счету 435 матчей за лондонскую команду, в которых он забил 280 мячей и отдал 64 результативные передачи. Действующий контракт Кейна с «Тоттенхэмом» истекает следующим летом.

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