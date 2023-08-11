Текущие события
Футбол. Премьер-лига
18:00
Урал
Спартак
Футбол. Зарубежный
20:30
Альмерия
Райо Вальекано
Футбол. Зарубежный
22:00
Бернли
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
22:00
Ницца
Лилль
Футбол. Зарубежный
23:00
Севилья
Валенсия
Футбол. Еврокубки
10.08
Хайдук С
ПАОК
00
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
28.05
Арсенал
Вулверхэмптон
50
28.05
Астон Вилла
Брайтон
21
28.05
Брентфорд
Манчестер Сити
10
28.05
Челси
Ньюкасл Юнайтед
11
28.05
Кристал Пэлас
Ноттингем Форест
11
28.05
Эвертон
Борнмут
10
28.05
Лидс
Тоттенхэм Хотспур
14
28.05
Лестер
Вест Хэм Юнайтед
21
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
09:56 (мск), источник: Sportmail.ru

«Бавария» согласовала с Кейном четырехлетний контракт

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн находится в шаге от перехода в мюнхенскую «Баварию». Об этом сообщает портал The Athletic.

Бавария
Тоттенхэм ХотспурЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

По информации источника, «Бавария» согласовала с Кейном четырехлетний контракт до 2027 года. Капитан сборной Англии получил разрешение от лондонцев на прохождение медосмотра в Мюнхене. Ожидается, что он пройдет обследование уже сегодня, после чего о подписании контракта будет объявлено официально.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» принял последнее предложение «Баварии» по Кейну, которое составило 100 млн евро с возможными бонусами до 20 млн евро. «Баварии» осталось уладить лишь последние финансовые деталями трансфера, касающиеся выплат посредникам и агентам.

Харри Кейн является воспитанником «Тоттенхэма» и выступает за первую команду с 2009 года. На его счету 435 матчей за лондонскую команду, в которых он забил 280 мячей и отдал 64 результативные передачи. Действующий контракт Кейна с «Тоттенхэмом» истекает следующим летом.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Этери Тутберидзе вручили орден Александра Невского
Источник: Азмун не рассматривает вариант с возвращением в Россию
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь