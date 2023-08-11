По информации источника, «Бавария» согласовала с Кейном четырехлетний контракт до 2027 года. Капитан сборной Англии получил разрешение от лондонцев на прохождение медосмотра в Мюнхене. Ожидается, что он пройдет обследование уже сегодня, после чего о подписании контракта будет объявлено официально.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» принял последнее предложение «Баварии» по Кейну, которое составило 100 млн евро с возможными бонусами до 20 млн евро. «Баварии» осталось уладить лишь последние финансовые деталями трансфера, касающиеся выплат посредникам и агентам.