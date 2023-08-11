«Бавария» согласовала с Кейном четырехлетний контракт
Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн находится в шаге от перехода в мюнхенскую «Баварию». Об этом сообщает портал The Athletic.
Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн находится в шаге от перехода в мюнхенскую «Баварию». Об этом сообщает портал The Athletic.
По информации источника, «Бавария» согласовала с Кейном четырехлетний контракт до 2027 года. Капитан сборной Англии получил разрешение от лондонцев на прохождение медосмотра в Мюнхене. Ожидается, что он пройдет обследование уже сегодня, после чего о подписании контракта будет объявлено официально.
Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» принял последнее предложение «Баварии» по Кейну, которое составило 100 млн евро с возможными бонусами до 20 млн евро. «Баварии» осталось уладить лишь последние финансовые деталями трансфера, касающиеся выплат посредникам и агентам.
Харри Кейн является воспитанником «Тоттенхэма» и выступает за первую команду с 2009 года. На его счету 435 матчей за лондонскую команду, в которых он забил 280 мячей и отдал 64 результативные передачи. Действующий контракт Кейна с «Тоттенхэмом» истекает следующим летом.