«Бавария» договорилась с «Тоттенхэмом» о переходе Харри Кейна

По информации источника, мюнхенский клуб сделал новое предложение по Кейну, которое устроило английский клуб. Сообщается, что «Бавария» предложила за капитана сборной Англии более 100 млн евро.

Теперь «Баварии» осталось убедить самого Кейна переехать в Мюнхен. Ранее сообщалось, что 30-летний англичанин не намерен покидать «Тоттенхэм» после старта сезона Английской Премьер-лиги. «Тоттенхэм» проведет первый матч в АПЛ в воскресенье, 13 августа, на выезде с «Брентфордом».