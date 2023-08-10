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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
12:52 (мск), источник: Sportmail.ru

«Бавария» договорилась с «Тоттенхэмом» о переходе Харри Кейна

«Бавария» достигла принципиальной договоренности с «Тоттенхэмом» о переходе английского нападающего Харри Кейна. Об этом сообщает The Athletic.

Бавария
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Источник: Reuters

По информации источника, мюнхенский клуб сделал новое предложение по Кейну, которое устроило английский клуб. Сообщается, что «Бавария» предложила за капитана сборной Англии более 100 млн евро.

Теперь «Баварии» осталось убедить самого Кейна переехать в Мюнхен. Ранее сообщалось, что 30-летний англичанин не намерен покидать «Тоттенхэм» после старта сезона Английской Премьер-лиги. «Тоттенхэм» проведет первый матч в АПЛ в воскресенье, 13 августа, на выезде с «Брентфордом».

Харри Кейн является воспитанником «Тоттенхэма» и выступает за первую команду «шпор» с 2009 года. На его счету 435 матчей за лондонскую команду, в которых он забил 280 мячей и отдал 64 результативные передачи. Действующий контракт Кейна с «Тоттенхэмом» истекает следующим летом.

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 «Бавария» договорилась с «Тоттенхэмом» о переходе Харри Кейна
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