Мэйсон Гринвуд уходит из «МЮ» и может перейти в клуб Стивена Джеррарда

В феврале 2023 года с Мэйсона Гринвуда были сняты обвинения в изнасиловании и нападении. Тем не менее, «Манчестер Юнайтед» не вернул форварда в состав, а начал внутреннее расследование. В заявлении клуба говорится, что Гринвуд не совершал преступлений, обвинение в которых ему первоначально было предъявлено.

«Все стороны, включая Мэйсона, осознают трудности, связанные с возобновлением его карьеры в “Манчестер Юнайтед”. Поэтому была достигнута договорённость, что Гринвуду более уместно сделать это вдали от “Олд Траффорд”. Будем работать с Мэйсоном для достижения этого результата», — говорится в заявлении.

По данным источника, клуб «Аль-Иттифак» сделал предложение Гринвуду по зарплате в размере 10 миллионов фунтов в год.