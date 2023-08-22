Мэйсон Гринвуд уходит из «МЮ» и может перейти в клуб Стивена Джеррарда

В феврале 2023 года с Мэйсона Гринвуда были сняты обвинения в изнасиловании и нападении. Тем не менее, «Манчестер Юнайтед» не вернул форварда в состав, а начал внутреннее расследование. В заявлении клуба говорится, что Гринвуд не совершал преступлений, обвинение в которых ему первоначально было предъявлено.
«Все стороны, включая Мэйсона, осознают трудности, связанные с возобновлением его карьеры в “Манчестер Юнайтед”. Поэтому была достигнута договорённость, что Гринвуду более уместно сделать это вдали от “Олд Траффорд”. Будем работать с Мэйсоном для достижения этого результата», — говорится в заявлении.
По данным источника, клуб «Аль-Иттифак» сделал предложение Гринвуду по зарплате в размере 10 миллионов фунтов в год.
Главным тренером клуба «Аль-Иттифак» является Стивен Джеррард, этим летом к легенде «Ливерпуля» присоединился другой экс-капитан «красных» — Джордан Хендерсон. Также в клубе играет бывший футболист московского ЦСКА Витиньо.