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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
11:02 (мск), источник: Sportmail.ru

Мэйсон Гринвуд уходит из «МЮ» и может перейти в клуб Стивена Джеррарда

21 августа «Манчестер Юнайтед» объявил об уходе Мэйсона Гринвуда из клуба. Об интересе к 21-летнему футболисту со стороны саудовского клуба «Аль-Иттифак» сообщает портал Goal.com.

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Источник: AP 2023

В феврале 2023 года с Мэйсона Гринвуда были сняты обвинения в изнасиловании и нападении. Тем не менее, «Манчестер Юнайтед» не вернул форварда в состав, а начал внутреннее расследование. В заявлении клуба говорится, что Гринвуд не совершал преступлений, обвинение в которых ему первоначально было предъявлено.

«Все стороны, включая Мэйсона, осознают трудности, связанные с возобновлением его карьеры в “Манчестер Юнайтед”. Поэтому была достигнута договорённость, что Гринвуду более уместно сделать это вдали от “Олд Траффорд”. Будем работать с Мэйсоном для достижения этого результата», —  говорится в заявлении.

По данным источника, клуб «Аль-Иттифак» сделал предложение Гринвуду по зарплате в размере 10 миллионов фунтов в год.

Главным тренером клуба «Аль-Иттифак» является Стивен Джеррард, этим летом к легенде «Ливерпуля» присоединился другой экс-капитан «красных» — Джордан Хендерсон. Также в клубе играет бывший футболист московского ЦСКА Витиньо.

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Мэйсон Гринвуд уходит из «МЮ» и может перейти в клуб Стивена Джеррарда
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