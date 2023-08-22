Хосеп Гвардиола перенес операцию на спине и пропустит ближайшие матчи
Главного тренера «Манчестер Сити» прооперировали в Барселоне, сообщается на официальном сайте английского клуба.
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Главного тренера «Манчестер Сити» прооперировали в Барселоне, сообщается на официальном сайте английского клуба.
Как сообщает клуб, речь идет о плановой операции в связи с проблемой со спиной. Восстановление Гвардиолы пройдет в Барселоне, и он не сможет руководить командой до международной паузы, которая намечена на начало сентября.
Таким образом, Пеп пропустит ближайшие матчи «Манчестер Сити» в АПЛ против «Шеффилд Юнайтед» и «Фулхэма».
В отсутствие Гвардиолы руководить командой будет его 57-летний помощник Хуанма Лильо.