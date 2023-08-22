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18:58 (мск), источник: Sportmail.ru

Хосеп Гвардиола перенес операцию на спине и пропустит ближайшие матчи

Главного тренера «Манчестер Сити» прооперировали в Барселоне, сообщается на официальном сайте английского клуба.

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Источник: AP 2023

Как сообщает клуб, речь идет о плановой операции в связи с проблемой со спиной. Восстановление Гвардиолы пройдет в Барселоне, и он не сможет руководить командой до международной паузы, которая намечена на начало сентября.

Таким образом, Пеп пропустит ближайшие матчи «Манчестер Сити» в АПЛ против «Шеффилд Юнайтед» и «Фулхэма».

В отсутствие Гвардиолы руководить командой будет его 57-летний помощник Хуанма Лильо.

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