Самая сексуальная легкоатлетка мира бросила вызов Эрлингу Холанду
Немецкая бегунья Алиса Шмидт бросила вызов нападающему «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду. Об этом сообщает портал Dagbladet.
Немецкая бегунья Алиса Шмидт бросила вызов нападающему «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду. Об этом сообщает портал Dagbladet.
«Смогла бы я опередить Холанда? Ох, я не знаю. Может быть. Думаю, на 400 метрах я бы это сделала. Но на 200 метрах будет сложнее. Но я бы с радостью провела этот поединок против Холанда, если бы такая дуэль когда-нибудь случилась. Возможно, мне стоит послать Эрлингу приглашение. Я всегда готова. Холанд, если ты готов сразиться со мной, я бы хотела проверить, кто из нас самый быстрый», — сказала Шмидт.
Шмидт специализируется на дистанции 400 метров и входит в состав сборной Германии. В конце июля на соревнованиях в Берлине она установила свой лучший результат, пробежав эту дистанцию за 52,18 секунды.
В субботу вечером Шмидт принимала участие в чемпионате мира по лёгкой атлетике в Будапеште в составе немецкой сборной в комплексной эстафете 4×400 м.
В сезоне 2020/21, который стал первым для Холанда в «Боруссии», Шмидт работала в дортмундском клубе фитнес-тренером. На одной из тренировок она устроила забег с защитником «Боруссии» и сборной Германии Матсом Хуммельсом на коронной для себя дистанции 400 метров, в котором одержала уверенную победу.
В 2017 году австралийский журнал Busted Coverage назвал Алису Шмидт самой сексуальной спортсменкой мира. У 24-летней спортсменки многомиллионная аудитория в социальных сетях.