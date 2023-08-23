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11:01 (мск), источник: Sportmail.ru

Самая сексуальная легкоатлетка мира бросила вызов Эрлингу Холанду

Немецкая бегунья Алиса Шмидт бросила вызов нападающему «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду. Об этом сообщает портал Dagbladet.

Манчестер Сити
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Источник: Reuters

«Смогла бы я опередить Холанда? Ох, я не знаю. Может быть. Думаю, на 400 метрах я бы это сделала. Но на 200 метрах будет сложнее. Но я бы с радостью провела этот поединок против Холанда, если бы такая дуэль когда-нибудь случилась. Возможно, мне стоит послать Эрлингу приглашение. Я всегда готова. Холанд, если ты готов сразиться со мной, я бы хотела проверить, кто из нас самый быстрый», — сказала Шмидт.

Шмидт специализируется на дистанции 400 метров и входит в состав сборной Германии. В конце июля на соревнованиях в Берлине она установила свой лучший результат, пробежав эту дистанцию за 52,18 секунды.

В субботу вечером Шмидт принимала участие в чемпионате мира по лёгкой атлетике в Будапеште в составе немецкой сборной в комплексной эстафете 4×400 м.

В сезоне 2020/21, который стал первым для Холанда в «Боруссии», Шмидт работала в дортмундском клубе фитнес-тренером. На одной из тренировок она устроила забег с защитником «Боруссии» и сборной Германии Матсом Хуммельсом на коронной для себя дистанции 400 метров, в котором одержала уверенную победу.

Во время загрузки произошла ошибка.

В 2017 году австралийский журнал Busted Coverage назвал Алису Шмидт самой сексуальной спортсменкой мира. У 24-летней спортсменки многомиллионная аудитория в социальных сетях.

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