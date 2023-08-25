Мохамед Салах согласился перейти в «Аль-Иттихад»

Саудовский клуб предложил 31-летнему египтянину трехлетний контракт с заработной платой около 76 млн евро. Также в контракт будут включены различные бонусы, что позволит Салаху приблизиться по заработку к главной звезде саудовской лиги Криштиану Роналду. Желание Салаха перебраться в Саудовскую Аравию также связано с его религиозными взглядами.

«Аль-Иттихаду» осталось лишь договориться о трансфере с «Ливерпулем». Ранее сообщалось, что саудовский клуб готовит предложение суммой свыше 90 млн евро, что может сделать трансфер Салаха самым дорогим в истории чемпионата Саудовской Аравии.

По информации журналиста Фабрицио Романо, «Ливерпуль» сообщил Салаху и «Аль-Иттихаду», что не намерен вести переговоры о трансфере своего ведущего игрока. Таким образом, единственная возможность Салаха перейти в «Аль-Иттихад» — попытаться форсировать трансфер самостоятельно. Контракт Салаха с «Ливерпулем» будет действовать еще два сезона.

Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. Египтянин провел за английский клуб 307 матчей, в которых забил 187 мячей и отдал 80 результативных передач. С «Ливерпулем» Салах выиграл все главные клубные турниры: Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира, Английскую Премьер-лигу, Кубок и Суперкубок Англии, а также Кубок английской лиги.