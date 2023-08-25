Текущие события
Футбол. Премьер-лига
17:30
Оренбург
ЦСКА
Футбол. Премьер-лига
20:00
Факел
Краснодар
Футбол. Зарубежный
20:30
Лас-Пальмас
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
21:30
РБ Лейпциг
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
22:00
Челси
Лутон Таун
Футбол. Зарубежный
22:00
Нант
Монако
Футбол. Еврокубки
24.08
Олимпиакос П
Чукарички
31
Футбол. Еврокубки
24.08
ЛАСК
Зриньски
21
Футбол. Еврокубки
24.08
Клаксвик
Шериф
11
Футбол. Еврокубки
24.08
Балкани
БАТЭ
41
Футбол. Еврокубки
24.08
АЗ
Бранн
11
Футбол. Еврокубки
24.08
Хартс
ПАОК
12
Футбол. Еврокубки
24.08
Юнион
Лугано
20
Футбол. Еврокубки
24.08
Слован Бр
Арис Л
21
Футбол. Еврокубки
24.08
Осасуна
Брюгге
12
Футбол. Еврокубки
24.08
Лудогорец
Аякс
14
Футбол. Еврокубки
24.08
Олимпия Л
Карабах
02
Футбол. Еврокубки
24.08
Динамо З
Спарта П
31
Футбол. Еврокубки
24.08
Гент
АПОЭЛ
20
Футбол. Еврокубки
24.08
Мидтьюлланн
Легия
33
Футбол. Еврокубки
24.08
Лилль
Риека
21
Футбол. Еврокубки
24.08
Генк
Адана Демирспор
21
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
21.08
Кристал Пэлас
Арсенал
01
20.08
Вест Хэм Юнайтед
Челси
31
20.08
Астон Вилла
Эвертон
40
19.08
Манчестер Сити
Ньюкасл Юнайтед
10
19.08
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Юнайтед
20
19.08
Фулхэм
Брентфорд
03
19.08
Ливерпуль
Борнмут
31
19.08
Вулверхэмптон
Брайтон
14
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
09:56 (мск), источник: Sportmail.ru

Мохамед Салах согласился перейти в «Аль-Иттихад»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах дал согласие на переход в «Аль-Иттихад». Об этом сообщает портал beIN Sports.

ЛиверпульЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Саудовский клуб предложил 31-летнему египтянину трехлетний контракт с заработной платой около 76 млн евро. Также в контракт будут включены различные бонусы, что позволит Салаху приблизиться по заработку к главной звезде саудовской лиги Криштиану Роналду. Желание Салаха перебраться в Саудовскую Аравию также связано с его религиозными взглядами.

«Аль-Иттихаду» осталось лишь договориться о трансфере с «Ливерпулем». Ранее сообщалось, что саудовский клуб готовит предложение суммой свыше 90 млн евро, что может сделать трансфер Салаха самым дорогим в истории чемпионата Саудовской Аравии.

По информации журналиста Фабрицио Романо, «Ливерпуль» сообщил Салаху и «Аль-Иттихаду», что не намерен вести переговоры о трансфере своего ведущего игрока. Таким образом, единственная возможность Салаха перейти в «Аль-Иттихад» — попытаться форсировать трансфер самостоятельно. Контракт Салаха с «Ливерпулем» будет действовать еще два сезона.

Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. Египтянин провел за английский клуб 307 матчей, в которых забил 187 мячей и отдал 80 результативных передач. С «Ливерпулем» Салах выиграл все главные клубные турниры: Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира, Английскую Премьер-лигу, Кубок и Суперкубок Англии, а также Кубок английской лиги.

В минувшем сезоне «Аль-Иттихад» впервые за 14 лет стал чемпионом Саудовской Аравии. Этим летом состав клуба пополнили полузащитники Фабиньо и Н'Голо Канте, а также действующий обладатель «Золотого мяча» нападающий Карим Бензема.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Футболист «Манчестер Сити» и сборной Испании перешел в «Аль-Наср»
СМИ: защитником московского «Динамо» интересуется клуб Серии А
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь