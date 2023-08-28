У Винисиуса возможен разрыв мышцы. Он может пропустить до полутора месяцев
Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор может пропустить больше месяца из-за травмы. Об этом сообщает портал Football Espana.
Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор может пропустить больше месяца из-за травмы. Об этом сообщает портал Football Espana.
23-летний бразилец повредил заднюю поверхность правого бедра в выездном матче Ла Лиги против «Сельты» (1:0), из-за чего вынужден был покинуть поле на 17-й минуте. Изначально сообщалось, что травма Винисиуса не носит серьезного характера, однако медобследование выявило у игрока подозрение на фибриллярный разрыв мышцы ноги, из-за чего рискует пропустить как минимум пять игр.
Ожидается, что Винисиус пропустит матчи чемпионата Испании против «Хетафе», «Сосьедада», «Атлетико» и «Лас-Пальмаса», а также стартовый матч группового этапа Лиги чемпионов.
В нынешнем сезоне Винисиус провел три матча и отметился одним забитым мячом. В прошлом сезоне он отыграл 55 игр, в которых забил 23 мяча и отдал 21 результативную передачу.