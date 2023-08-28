У Винисиуса возможен разрыв мышцы. Он может пропустить до полутора месяцев

23-летний бразилец повредил заднюю поверхность правого бедра в выездном матче Ла Лиги против «Сельты» (1:0), из-за чего вынужден был покинуть поле на 17-й минуте. Изначально сообщалось, что травма Винисиуса не носит серьезного характера, однако медобследование выявило у игрока подозрение на фибриллярный разрыв мышцы ноги, из-за чего рискует пропустить как минимум пять игр.