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11:24 (мск), источник: Sportmail.ru

У Винисиуса возможен разрыв мышцы. Он может пропустить до полутора месяцев

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор может пропустить больше месяца из-за травмы. Об этом сообщает портал Football Espana.

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Источник: Reuters

23-летний бразилец повредил заднюю поверхность правого бедра в выездном матче Ла Лиги против «Сельты» (1:0), из-за чего вынужден был покинуть поле на 17-й минуте. Изначально сообщалось, что травма Винисиуса не носит серьезного характера, однако медобследование выявило у игрока подозрение на фибриллярный разрыв мышцы ноги, из-за чего рискует пропустить как минимум пять игр.

Ожидается, что Винисиус пропустит матчи чемпионата Испании против «Хетафе», «Сосьедада», «Атлетико» и «Лас-Пальмаса», а также стартовый матч группового этапа Лиги чемпионов.

В нынешнем сезоне Винисиус провел три матча и отметился одним забитым мячом. В прошлом сезоне он отыграл 55 игр, в которых забил 23 мяча и отдал 21 результативную передачу.

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