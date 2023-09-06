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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
10:28 (мск), источник: Sportmail.ru

Назван футбольный клуб, потративший этим летом на трансферы больше всех

Портал Transfermarkt составил рейтинг футбольных клубов, которые потратили самые большие суммы на приобретение новичков в летнее трансферное окно.

ЧелсиЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Лидером по тратам стал «Челси», который потратил на новичков 464 млн евро. Лондонцы купили 11 игроков, в числе которых один из самых дорогих трансферов этого лета окна, эквадорский полузащитник Мойзес Кайседо, за которого «Брайтону» заплатили 116 млн евро.

В тройку также вошли саудовский клуб «Аль-Хиляль» и французский «Пари Сен-Жермен», потратившие на усиление 353 млн и 350 млн соответственно.

Топ-10 клубов, потратившие больше всех на новичков в летнее трансферное окно:

  1. «Челcи» (Англия) — 464 млн евро;
  2. «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия) — 353 млн евро;
  3. «Пари Сен-Жермен» (Франция) — 350 млн евро;
  4. «Тоттенхэм» (Англия) — 249 млн евро;
  5. «Манчеcтер Cити» (Англия) — 241 млн евро;
  6. «Арcенал» (Англия) — 235 млн евро;
  7. «Манчеcтер Юнайтед» (Англия) — 207 млн евро;
  8. «Аль-Ахли» (Саудовская Аравия) — 194 млн евро;
  9. «Ливерпуль» (Англия) — 172 млн евро;
  10. «Аль-Наcр» (Саудовская Аравия) — 165 млн евро.

Стоит отметить, что саудовские клубы еще могут подняться в рейтинге, так как в их чемпионате трансферное окно закроется вечером 7 сентября.

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