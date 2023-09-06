Назван футбольный клуб, потративший этим летом на трансферы больше всех

Лидером по тратам стал «Челси», который потратил на новичков 464 млн евро. Лондонцы купили 11 игроков, в числе которых один из самых дорогих трансферов этого лета окна, эквадорский полузащитник Мойзес Кайседо, за которого «Брайтону» заплатили 116 млн евро.

В тройку также вошли саудовский клуб «Аль-Хиляль» и французский «Пари Сен-Жермен», потратившие на усиление 353 млн и 350 млн соответственно.

Топ-10 клубов, потратившие больше всех на новичков в летнее трансферное окно:

«Челcи» (Англия) — 464 млн евро; «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия) — 353 млн евро; «Пари Сен-Жермен» (Франция) — 350 млн евро; «Тоттенхэм» (Англия) — 249 млн евро; «Манчеcтер Cити» (Англия) — 241 млн евро; «Арcенал» (Англия) — 235 млн евро; «Манчеcтер Юнайтед» (Англия) — 207 млн евро; «Аль-Ахли» (Саудовская Аравия) — 194 млн евро; «Ливерпуль» (Англия) — 172 млн евро; «Аль-Наcр» (Саудовская Аравия) — 165 млн евро.

Стоит отметить, что саудовские клубы еще могут подняться в рейтинге, так как в их чемпионате трансферное окно закроется вечером 7 сентября.