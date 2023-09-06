Назван футбольный клуб, потративший этим летом на трансферы больше всех
Портал Transfermarkt составил рейтинг футбольных клубов, которые потратили самые большие суммы на приобретение новичков в летнее трансферное окно.
Портал Transfermarkt составил рейтинг футбольных клубов, которые потратили самые большие суммы на приобретение новичков в летнее трансферное окно.
Лидером по тратам стал «Челси», который потратил на новичков 464 млн евро. Лондонцы купили 11 игроков, в числе которых один из самых дорогих трансферов этого лета окна, эквадорский полузащитник Мойзес Кайседо, за которого «Брайтону» заплатили 116 млн евро.
В тройку также вошли саудовский клуб «Аль-Хиляль» и французский «Пари Сен-Жермен», потратившие на усиление 353 млн и 350 млн соответственно.
Топ-10 клубов, потратившие больше всех на новичков в летнее трансферное окно:
Стоит отметить, что саудовские клубы еще могут подняться в рейтинге, так как в их чемпионате трансферное окно закроется вечером 7 сентября.