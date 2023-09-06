«Реал» показал, как устроено раздвижное поле на обновленном «Сантьяго Бернабеу»

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&autoplay=1&id=456239362" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На видео продемонстрирована работа раздвижного поля. Газон делится на 6 частей. Они складываются друг на друга, уезжая в специально подготовленну. шахту. Там работают все системы, поддерживающие качество газона, есть полив.

Когда поле убрано, в центре стадиона можно будет, не боясь испортить газон, проводить концерты, различные мероприятия, матчи по теннису, баскетболу, американскому футболу.