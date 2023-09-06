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13:54 (мск), источник: Sportmail.ru

«Реал» показал, как устроено раздвижное поле на обновленном «Сантьяго Бернабеу»

Клуб опубликовал видео, как работает система раздвижного поля на обновленном стадионе.

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На видео продемонстрирована работа раздвижного поля. Газон делится на 6 частей. Они складываются друг на друга, уезжая в специально подготовленну. шахту. Там работают все системы, поддерживающие качество газона, есть полив.

Когда поле убрано, в центре стадиона можно будет, не боясь испортить газон, проводить концерты, различные мероприятия, матчи по теннису, баскетболу, американскому футболу.

В 2019 году «сливочные» приступили к реконструкции «Сантьяго Бернабеу», а сейчас работы близятся к завершению. Клуб уже открыл доступ к закрытым ранее секторам, а к концу года планируется полностью завершить все работы.

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