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17:05 (мск), источник: Sportmail.ru

Габриэль Батистута может стать мэром Флоренции

Аргентинский форвард, который большую часть карьеры выступал за «Фиорентину», получил предложение баллотироваться в мэры Флоренции.

Фиорентина
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Источник: AP 2023

54-летнего Габриэля Батистуту рассматривают в качестве потенциального кандидата на пост мэра Флоренции, сообщает La Nazione. Выборы пройдут в 2024 году.

С легендой «Фиорентины» уже связались представители правых партий «Фрателли д'Италия» и «Лига», которые имеют большинство в итальянском парламенте, тогда как Флоренцией с 1999 года управляют представители левых политических сил.

Батистута является одним из почетных граждан Флоренции, но не имеет итальянского гражданства и на данный момент не может принять участие в выборах в качестве кандидата. Ожидается, что в случае принятия решения, аргентинец не будет иметь проблем с получением итальянского паспорта.

Габриэль Батистута играл за «Фиорентину» с 1991-го по 2000-й год. Также аргентинец выступал за «Рому» и «Интер». В составе римского клуба становился чемпионом Италии. В общей сложности Батистута забил 183 гола в 318 матчах Серии А.

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