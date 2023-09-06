Габриэль Батистута может стать мэром Флоренции

54-летнего Габриэля Батистуту рассматривают в качестве потенциального кандидата на пост мэра Флоренции, сообщает La Nazione. Выборы пройдут в 2024 году.

С легендой «Фиорентины» уже связались представители правых партий «Фрателли д'Италия» и «Лига», которые имеют большинство в итальянском парламенте, тогда как Флоренцией с 1999 года управляют представители левых политических сил.

Батистута является одним из почетных граждан Флоренции, но не имеет итальянского гражданства и на данный момент не может принять участие в выборах в качестве кандидата. Ожидается, что в случае принятия решения, аргентинец не будет иметь проблем с получением итальянского паспорта.