Габриэль Батистута может стать мэром Флоренции
Аргентинский форвард, который большую часть карьеры выступал за «Фиорентину», получил предложение баллотироваться в мэры Флоренции.
Аргентинский форвард, который большую часть карьеры выступал за «Фиорентину», получил предложение баллотироваться в мэры Флоренции.
54-летнего Габриэля Батистуту рассматривают в качестве потенциального кандидата на пост мэра Флоренции, сообщает La Nazione. Выборы пройдут в 2024 году.
С легендой «Фиорентины» уже связались представители правых партий «Фрателли д'Италия» и «Лига», которые имеют большинство в итальянском парламенте, тогда как Флоренцией с 1999 года управляют представители левых политических сил.
Батистута является одним из почетных граждан Флоренции, но не имеет итальянского гражданства и на данный момент не может принять участие в выборах в качестве кандидата. Ожидается, что в случае принятия решения, аргентинец не будет иметь проблем с получением итальянского паспорта.
Габриэль Батистута играл за «Фиорентину» с 1991-го по 2000-й год. Также аргентинец выступал за «Рому» и «Интер». В составе римского клуба становился чемпионом Италии. В общей сложности Батистута забил 183 гола в 318 матчах Серии А.