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15:59 (мск), источник: Sportmail.ru

Игрок «Реала» подал в суд из-за слухов о домогательствах к россиянке

Защитник футбольного клуба «Реал Мадрид» и сборной Испании Дани Карвахаль в одной из своих соцсетей заявил, что подал в суд на СМИ, которые распространяют ложной информации о нем.

Реал
Испания
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Источник: AP 2023

12 сентября издание The Objective опубликовало подкаст с переводчиком Алексом Пенья, который работал со сборной Испании на чемпионате мира 2018 года и рассказал, что Карвахаль намеревался сделать непристойные предложения официантке в России.

«Вся информация обо мне, опубликованная в прессе в последние дни, является абсолютно ложной. Начиная с моих связей с политическими партиями и заканчивая сексуальным нападением на чемпионате мира по футболу в России в 2018 году. Я считаю прискорбным, что СМИ имеют право безнаказанно писать, придавая достоверность словам третьих лиц и пороча мое имя и честь. Я уже обратился в суд», — написал Карвахаль.

Также Пенья рассказал в подкасте, что вратарь сборной Испании Давид Де Хеа провел ночь с одной из официанток в России, несмотря на то, что состоял в отношениях со своей будущей женой. Де Хеа пока никак не отреагировал на эту информацию.

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