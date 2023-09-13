Игрок «Реала» подал в суд из-за слухов о домогательствах к россиянке

12 сентября издание The Objective опубликовало подкаст с переводчиком Алексом Пенья, который работал со сборной Испании на чемпионате мира 2018 года и рассказал, что Карвахаль намеревался сделать непристойные предложения официантке в России.

«Вся информация обо мне, опубликованная в прессе в последние дни, является абсолютно ложной. Начиная с моих связей с политическими партиями и заканчивая сексуальным нападением на чемпионате мира по футболу в России в 2018 году. Я считаю прискорбным, что СМИ имеют право безнаказанно писать, придавая достоверность словам третьих лиц и пороча мое имя и честь. Я уже обратился в суд», — написал Карвахаль.