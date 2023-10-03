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10:32 (мск), источник: Sportmail.ru

Кварацхелия назвал игрока, который получит награду «Золотой мяч»

Грузинский полузащитник футбольного клуба «Наполи» Хвича Кварацхелия считает, что в 2023 году награду «Золотой мяч» вручат Лионелю Месси.

Наполи
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Источник: Reuters

Оба футболиста вошли в список из 30 претендентов на приз. Кварацхелию признали лучшим игроком чемпионата Италии по итогам прошлого сезона. Месси, который является семикратным обладателем «Золотого мяча», в декабре 2022 года стал чемпионом мира.

«Будучи родом из такой маленькой страны, мне было трудно представить все это. Я думаю, что если вкладываешь во что-то душу, то тебе восполнится. Я мечтаю выиграть его когда-нибудь, как мечтают и все остальные.

Думаю, что выиграет Месси», — приводит слова 22-летнего Кварацхелии AS.

Церемония вручения награды «Золотой мяч» лучшему футболисту по итогам сезона-2022/23 состоится 30 октября в театре Шатле в Париже.

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