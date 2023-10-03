Кварацхелия назвал игрока, который получит награду «Золотой мяч»

Оба футболиста вошли в список из 30 претендентов на приз. Кварацхелию признали лучшим игроком чемпионата Италии по итогам прошлого сезона. Месси, который является семикратным обладателем «Золотого мяча», в декабре 2022 года стал чемпионом мира.

«Будучи родом из такой маленькой страны, мне было трудно представить все это. Я думаю, что если вкладываешь во что-то душу, то тебе восполнится. Я мечтаю выиграть его когда-нибудь, как мечтают и все остальные.



Думаю, что выиграет Месси», — приводит слова 22-летнего Кварацхелии AS.