Кварацхелия назвал игрока, который получит награду «Золотой мяч»
Грузинский полузащитник футбольного клуба «Наполи» Хвича Кварацхелия считает, что в 2023 году награду «Золотой мяч» вручат Лионелю Месси.
Грузинский полузащитник футбольного клуба «Наполи» Хвича Кварацхелия считает, что в 2023 году награду «Золотой мяч» вручат Лионелю Месси.
Оба футболиста вошли в список из 30 претендентов на приз. Кварацхелию признали лучшим игроком чемпионата Италии по итогам прошлого сезона. Месси, который является семикратным обладателем «Золотого мяча», в декабре 2022 года стал чемпионом мира.
«Будучи родом из такой маленькой страны, мне было трудно представить все это. Я думаю, что если вкладываешь во что-то душу, то тебе восполнится. Я мечтаю выиграть его когда-нибудь, как мечтают и все остальные.
Думаю, что выиграет Месси», — приводит слова 22-летнего Кварацхелии AS.
Церемония вручения награды «Золотой мяч» лучшему футболисту по итогам сезона-2022/23 состоится 30 октября в театре Шатле в Париже.