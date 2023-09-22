Месси рассказал, где он хранит награды «Золотой мяч»

«Все, что у меня есть, находится в Барселоне в моем музее. Там “Золотые мячи”, золотые бутсы, футболки и все остальное», — приводит слова Месси AS.

Лионель Месси является семикратным обладателем награды лучшему футболисту года, которая присуждается французским журналом France Football. Она считается самой престижной индивидуальной наградой для футболиста. В этом году капитан сборной Аргентины также был номинирован нее.