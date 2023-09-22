Месси рассказал, где он хранит награды «Золотой мяч»
Нападающий футбольного клуба «Интер Майами» Лионель Месси рассказал, где хранит «Золотые мячи».
Нападающий футбольного клуба «Интер Майами» Лионель Месси рассказал, где хранит «Золотые мячи».
«Все, что у меня есть, находится в Барселоне в моем музее. Там “Золотые мячи”, золотые бутсы, футболки и все остальное», — приводит слова Месси AS.
Лионель Месси является семикратным обладателем награды лучшему футболисту года, которая присуждается французским журналом France Football. Она считается самой престижной индивидуальной наградой для футболиста. В этом году капитан сборной Аргентины также был номинирован нее.
Действующим обладателем «Золотого мяча» является французский нападающий клуба «Аль-Иттихад» Карим Бензема.