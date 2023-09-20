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09:38 (мск), источник: Sportmail.ru

Левандовски повторил достижение Месси и Роналду в еврокубках

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски отличился в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Антверпена» (5:0) и стал третьим футболистом, которому удалось забить 100 мячей в еврокубковых турнирах. Об этом сообщает ESPN.

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Источник: Reuters

35-летний нападающий отметился забитым мячом на 19-й минуте, отправив в ворота бельгийской команды второй мяч в этой встрече. Для поляка этот мяч стал сотым в еврокубках. Он забил 92 гола в Лиге чемпионов и еще восемь — в Лиге Европы. Для достижения этой отметки ему потребовалось 139 игр.

До Левандовски таким достижением могли похвастать лишь Лионель Месси (132 гола в 167 матчах) и Криштиану Роналду (145 голов в 197 играх).

Кроме того, «Антверпен» также стал 33-м соперником, которому Левандовски забил в Лиге чемпионов. По этому показателю его опережают лишь Карим Бензема (34), Криштиану Роналду (38) и Лионель Месси (40).

Также Левандовски стал самым возрастным голеадором «Барселоны» в Лиге чемпионов. Он отличился в возрасте 35 лет и 29 дней.

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