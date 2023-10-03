Роналду заявил, что рад первому голу в азиатской Лиге чемпионов
Португальский нападающий «Аль-Насра» в своих соцсетях поделился эмоциями после первого гола в азиатской Лиге чемпионов.
Португальский нападающий «Аль-Насра» в своих соцсетях поделился эмоциями после первого гола в азиатской Лиге чемпионов.
2 октября в рамках второго тура Лиги чемпионов «Аль-Наср» переиграл таджикский «Истиклол» сос счетом 3:1. Один из мячей команды забил Криштиану Роналду.
«Хорошая игра от всей команды! Счастлив, что забил свой первый гол в азиатской Лиге чемпионов. Мы продолжаем побеждать», — написал Роналду.
На данный момент «Аль-Наср» после двух матчей в групповой стадии азиатской Лиги чемпионов идёт на первом месте с шестью очками.
Роналду со 141 голом является лучшим бомбардиром в истории европейской Лиги чемпионов, также он пять раз становился обладателем трофея. В Лиге чемпионов УЕФА Криштиану забивал за «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Ювентус».
Роналду выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года. Контрактное соглашение форварда с клубом рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 11 голов и 6 результативных передач.