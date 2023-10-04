На Роналду подали новый судебный иск по делу о сексуальном насилии
Судебный иск по делу о сексуальном насилии подали на нападающего футбольного клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду, сообщает телеканал Sky Sports.
Судебный иск по делу о сексуальном насилии подали на нападающего футбольного клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду, сообщает телеканал Sky Sports.
В 2018 году гражданка США Кэтрин Майорга ранее сообщала, что Роналду изнасиловал ее в Лас-Вегасе. Как она утверждает, инцидент произошел в 2009 году, затем футболист передал ей $375 тысяч за молчание. Спортсмен отверг выдвинутые против него обвинения. В июне прошлого года иск к Роналду по этому делу отклонил окружной судья США по причине использования украденных конфиденциальных документов.
Сейчас юристы Майорги намерены просить окружной апелляционный суд США отменить решение о прекращении дела и возобновить гражданский иск, который их подзащитная впервые подала в Неваде в 2018 году.
Роналду является пятикратным обладателем награды «Золотой мяч», пятикратным победителем Лиги чемпионов. В составе сборной Португалии он выиграл чемпионат Европы и Лигу наций.
В декабре 2022 года футболист перешел в клуб из Саудовской Аравии «Аль-Наср» и получает €200 млн в год.