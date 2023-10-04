На Роналду подали новый судебный иск по делу о сексуальном насилии

В 2018 году гражданка США Кэтрин Майорга ранее сообщала, что Роналду изнасиловал ее в Лас-Вегасе. Как она утверждает, инцидент произошел в 2009 году, затем футболист передал ей $375 тысяч за молчание. Спортсмен отверг выдвинутые против него обвинения. В июне прошлого года иск к Роналду по этому делу отклонил окружной судья США по причине использования украденных конфиденциальных документов.