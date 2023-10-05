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18:00 (мск), источник: Sportmail.ru

СМИ: «Ювентус» отказался выплачивать долг Роналду

Португальский футболист Криштиану Роналду не договорился в арбитраже со своим бывшим клубом — итальянским «Ювентусом» — о выплате причитающейся ему зарплаты во время пандемии, сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Ювентус
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Источник: Reuters

Ранее сообщалось, что футболист хочет получить деньги, которые по обоюдному соглашению были заморожены на время карантина и остались невыплаченными. Речь идет о сумме в 19,9 млн евро, которая не была учтена в финансовых отчетах.

По данным источника, представители клуба на слушаниях арбитражного совета Федерации футбола Италии в среду заявили, что Роналду не может требовать выплат, которые не были оформлены официальным договором. Вынесение окончательного вердикта ожидается в течение месяца.

Роналду выступал за «Ювентус» с 2018 по 2021 год.

В настоящее время Криштиану Роналду выступает за саудовский клуб «Аль-Наср».

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