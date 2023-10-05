СМИ: «Ювентус» отказался выплачивать долг Роналду

Ранее сообщалось, что футболист хочет получить деньги, которые по обоюдному соглашению были заморожены на время карантина и остались невыплаченными. Речь идет о сумме в 19,9 млн евро, которая не была учтена в финансовых отчетах.

По данным источника, представители клуба на слушаниях арбитражного совета Федерации футбола Италии в среду заявили, что Роналду не может требовать выплат, которые не были оформлены официальным договором. Вынесение окончательного вердикта ожидается в течение месяца.

Роналду выступал за «Ювентус» с 2018 по 2021 год.