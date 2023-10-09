Погба из-за допинга будет получать € 2 тыс. в месяц вместо € 873 тыс
Полузащитник футбольного клуба «Ювентус» и сборной Франции Поль Погба из-за проваленного допинг теста будет получать € 2 тыс в месяц вместо € 873 тыс, сообщает Goal.
Полузащитник футбольного клуба «Ювентус» и сборной Франции Поль Погба из-за проваленного допинг теста будет получать € 2 тыс в месяц вместо € 873 тыс, сообщает Goal.
Игрок провалил очередной допинг-тест и теперь Погба столкнется с угрозой длительного отстранения и возможного расторжения контракта, если на спортивном суде он будет признан виновным в нарушении антидопинговых правил.
«Ювентус» пока не предпринял столь радикальных действий, но направил французу письмо, в котором сообщил о снижении его зарплаты. Согласно правилам, когда дело касается дисквалифицированных игроков, «Ювентус» должен платить Погба только минимальную заработную плату, предусмотренную коллективным договором с Итальянской ассоциацией футболистов. Это означает, что спортсмен будет получать € 2 тыс в месяц.
В текущем сезоне Погба принял участие в двух матчах чемпионата Италии. Француз перешел в «Ювентус» летом 2022 года. Его соглашение с командой истекает в июне 2026 года.