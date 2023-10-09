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18:33 (мск), источник: Sportmail.ru

Погба из-за допинга будет получать € 2 тыс. в месяц вместо € 873 тыс

Полузащитник футбольного клуба «Ювентус» и сборной Франции Поль Погба из-за проваленного допинг теста будет получать € 2 тыс в месяц вместо € 873 тыс, сообщает Goal.

ЮвентусЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: AFP 2023

Игрок провалил очередной допинг-тест и теперь Погба столкнется с угрозой длительного отстранения и возможного расторжения контракта, если на спортивном суде он будет признан виновным в нарушении антидопинговых правил.

«Ювентус» пока не предпринял столь радикальных действий, но направил французу письмо, в котором сообщил о снижении его зарплаты. Согласно правилам, когда дело касается дисквалифицированных игроков, «Ювентус» должен платить Погба только минимальную заработную плату, предусмотренную коллективным договором с Итальянской ассоциацией футболистов. Это означает, что спортсмен будет получать € 2 тыс в месяц.

В текущем сезоне Погба принял участие в двух матчах чемпионата Италии. Француз перешел в «Ювентус» летом 2022 года. Его соглашение с командой истекает в июне 2026 года.

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 Погба из-за допинга будет получать € 2 тыс. в месяц вместо € 873 тыс
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