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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
16:01 (мск), источник: Sportmail.ru

Более 10 игроков серии А замешаны в деле с нелегальными ставками

В Италии спортсменам и спортивным функционерам запрещено делать ставки на дисциплину, которую они представляют, сообщает «Спорт-Экспресс».

Италия
Ньюкасл Юнайтед
Астон Вилла
ЮвентусЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: AP 2023

По данным Football Italia, в скандале предположительно замешаны как минимум 10 игроков серии А, включая одного игрока «Ювентуса». Им грозят дисквалификации сроком до трех лет. Срок дисквалификации может быть сокращен в случае сотрудничества.

Вчера вечером Сандро Тонали из «Ньюкасла» и Николо Дзаньоло из «Астон Виллы» были допрошены полицией в тренировочном лагере сборной Италии по подозрению в причастности к делу о ставках. Оба перебрались в Англию из итальянской Серии А этим летом. На время расследования футболисты исключены из состава команды Лучано Спаллетти, и им на замену вызваны Самуэле Риччи из «Торино» и Стефан Эль-Шаарави из «Ромы».

Также 11 октября стало известно, что полузащитник «Ювентуса» и сборной Италии Николо Фаджоли подозревается в нелегальном совершении ставок. 12 октября сообщалось, что 22-летний футболист признался, что делал ставки на футбол.

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