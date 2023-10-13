Более 10 игроков серии А замешаны в деле с нелегальными ставками

По данным Football Italia, в скандале предположительно замешаны как минимум 10 игроков серии А, включая одного игрока «Ювентуса». Им грозят дисквалификации сроком до трех лет. Срок дисквалификации может быть сокращен в случае сотрудничества.

Вчера вечером Сандро Тонали из «Ньюкасла» и Николо Дзаньоло из «Астон Виллы» были допрошены полицией в тренировочном лагере сборной Италии по подозрению в причастности к делу о ставках. Оба перебрались в Англию из итальянской Серии А этим летом. На время расследования футболисты исключены из состава команды Лучано Спаллетти, и им на замену вызваны Самуэле Риччи из «Торино» и Стефан Эль-Шаарави из «Ромы».