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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
11:26 (мск), источник: Sportmail.ru

Полузащитник «Ювентуса» подозревается в нелегальных ставках

22-летний игрок «Ювентуса» и сборной Италии Николо Фаджоли подозревается в неправомерном совершении ставок.

ЮвентусЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: AP 2023

По данным La Gazzetta dello Sport, Фаджоли находится под следствием за ставки на нелегальных платформах, его дело ведет прокуратура Турина. Если нарушение спортивного кодекса будет доказано, игроку грозит дисквалификация на три года и более.

В Италии спортсменам и спортивным функционерам запрещено делать ставки на дисциплину, которую они представляют.

Николо Фаджоли в текущем сезоне провел шесть матчей за «Ювентус». На его счету одна игра за сборную Италии.

Другой игрок «Ювентуса» — чемпион мира из Франции Поль Погба также находится под угрозой длительного отстранения из-за проваленного допинг-теста.

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