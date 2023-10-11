Полузащитник «Ювентуса» подозревается в нелегальных ставках

По данным La Gazzetta dello Sport, Фаджоли находится под следствием за ставки на нелегальных платформах, его дело ведет прокуратура Турина. Если нарушение спортивного кодекса будет доказано, игроку грозит дисквалификация на три года и более.

В Италии спортсменам и спортивным функционерам запрещено делать ставки на дисциплину, которую они представляют.

Николо Фаджоли в текущем сезоне провел шесть матчей за «Ювентус». На его счету одна игра за сборную Италии.