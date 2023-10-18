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09:19 (мск), источник: Sportmail.ru

Игрок сборной Италии Тонали признал вину по делу о ставках

Полузащитник «Ньюкасла» и сборной Италии Сандро Тонали во время дачи показаний в прокуратуре Турина признал свою вину по делу о ставках и выразил готовность пойти на сделку со следствием. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

Ньюкасл Юнайтед
Италия
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Источник: Reuters

23-летний футболист специально прилетел в Италию из Англии, чтобы дать показания в прокуратуре. Спустя два с половиной часа Тонали покинул здание прокураторы, воздержавшись от комментариев.

Ранее агент футболиста подтвердил, что его клиент страдает от лудомании и пройдет курс лечения от игровой зависимости.

Во вторник, 17 октября, итальянская федерация футбола (FIGC) объявила, что полузащитник туринского «Ювентуса» Николо Фаджоли по делу о ставках был отстранен от матчей на семь месяцев и оштрафован на 12,5 тыс. евро. Футболист должен был получить годовое отстранение, но смог достичь с прокуратурой соглашения, по которому пять месяцев наказания были заменены на обязательную терапию в центрах по избавлению от игровой зависимости.

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