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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
13:02 (мск), источник: Sportmail.ru

В матче против «Ньюкасла» у «МЮ» было больше капитанов, чем ударов в створ

«Манчестер Юнайтед» потерпел разгромное домашнее поражение от «Ньюкасла» в матче Кубка лиги.

Манчестер Юнайтед
Ньюкасл ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

1 ноября «Манчестер Юнайтед» уступил «Ньюкаслу» в ⅛ финала Кубка английской лиги. Встреча на стадионе «Олд Траффорд» завершилась со счетом 0:3. Теперь «Ньюкасл» в четвертьфинале сыграет с  «Челси».

Хозяева за матч нанесли два удара в ворота голкипера «Ньюкасла» Мартина Дубравки. Словацкий голкипер «сорок» минувший сезон провел в аренде в «Манчестер Юнайтед», проведя за клуб всего два матча.

Капитанскую повязку в матче носили сразу три футболиста «Манчестер Юнайтед». Начинал игру в качестве капитана Каземиро. После того, как бразилец был заменен в перерыве из-за травмы, его функции взял на себя центральный защитник Виктор Линделеф. Когда на поле вышел Бруну Фернандеш, швед передал повязку ему.

В феврале 2023 года в последнем на данный момент финале Кубка английской лиги встретились те же соперники. Победу со счетом 2:0 тогда праздновал «Манчестер Юнайтед». Теперь действующий обладатель трофея выбыл из дальнейшего розыгрыша кубка.

Команда Эрика тен Хага проиграла 8 из первых 15 матчей в сезоне, выдав худший старт с 1962 года. В сезоне-1962/1963 «Манчестер Юнайтед» проиграл 9 из 15 матчей и занял в итоге 19-е место в турнирной таблице чемпионата, сохранив тем не менее прописку в высшем английском дивизионе.

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