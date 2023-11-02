В матче против «Ньюкасла» у «МЮ» было больше капитанов, чем ударов в створ

1 ноября «Манчестер Юнайтед» уступил «Ньюкаслу» в ⅛ финала Кубка английской лиги. Встреча на стадионе «Олд Траффорд» завершилась со счетом 0:3. Теперь «Ньюкасл» в четвертьфинале сыграет с «Челси».

Хозяева за матч нанесли два удара в ворота голкипера «Ньюкасла» Мартина Дубравки. Словацкий голкипер «сорок» минувший сезон провел в аренде в «Манчестер Юнайтед», проведя за клуб всего два матча.

Капитанскую повязку в матче носили сразу три футболиста «Манчестер Юнайтед». Начинал игру в качестве капитана Каземиро. После того, как бразилец был заменен в перерыве из-за травмы, его функции взял на себя центральный защитник Виктор Линделеф. Когда на поле вышел Бруну Фернандеш, швед передал повязку ему.

В феврале 2023 года в последнем на данный момент финале Кубка английской лиги встретились те же соперники. Победу со счетом 2:0 тогда праздновал «Манчестер Юнайтед». Теперь действующий обладатель трофея выбыл из дальнейшего розыгрыша кубка.