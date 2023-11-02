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13:11 (мск), источник: Sportmail.ru

Захарян избежал травмы после столкновения в матче Кубка Испании

Российский футболист «Реал Сосьедада» Арсен Захарян сможет принять участие в матче с «Барселоной».

Реал Сосьедад
БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: ФК "Реал Сосьедад"

1 ноября «Реал Сосьедад» провел матч 1/64 финала Кубка Испании против клуба «Буньоль». Баскский клуб одержал победу со счетом 1:0.

Арсен Захарян вышел на кубковый матч в стартовом составе и был заменен на 81-й минуте после того, как получил удар по голове.

«У Арсена нет никакого повреждения после удара по голове в матче Кубка Испании. С ним все в порядке», — приводит «Спорт-Экспресс» слова представителя пресс-службы клуба.

4 ноября «Реал Сосьедад» в рамках 12-го тура Ла Лиги встретится с действующим чемпионом Испании «Барселоной». Каталонский клуб в данный момент занимает четвертое место в турнирной таблице, клуб из Страны Басков — пятое.

Соперник «Реал Сосьедада» по 1/32 Кубка Испании определится позднее в ходе жеребьевки. Четыре команды — мадридский «Реал», «Барселона», «Атлетико» и «Осасуна» (финалист последнего Кубка Испании) — стартуют в турнире с 1/16 финала.

20-летний Арсен Захарян перешел в «Реал Сосьедад» летом 2023 года из московского «Динамо» за 13 миллионов евро. Полузащитник провел в этом сезоне за испанский клуб 8 матчей и пока не отметился результативными действиями.

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