События недели. Эль-Класико, Овечкин начал забивать, Фьюри подрался с Нганну

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Первое поражение «Краснодара» в РПЛ

Лидер РПЛ «Краснодар» на выезде проиграл ЦСКА (0:1) и потерпел первое поражение в этом сезоне. «Зенит» дома одержал волевую победу над «Ахматом» (2:1) и сократил отставание от «быков» до двух очков. Через тур команды сыграют друг с другом в Санкт-Петербурге. В этой встрече может определиться лучший клуб по итогам первого круга чемпионата.

В Воронеже «Спартак» не справился с «Факелом» (0:2) и повторил свой антирекорд по серии гостевых поражений в РПЛ. Главный тренер «красно-белых» после матча пенял на качество газона, который серьезно пострадал из-за сильного дождя перед игрой. Нападающий Александр Соболев после матча заявил, что больше не будет общаться с прессой.

Из других интересных результатов тура отметим минимальную победу «Ростова» над «Локомотивом» (1:0), которая позволила команде Валерия Карпина отдалиться от зоны стыков, а также первую с 3 сентября победу «Динамо» в РПЛ — дома над «Уралом» (2:1).

Также на прошлой неделе стало известно, что в РПЛ скоро появятся иностранные судьи из Саудовской Аравии, Катара и Беларуси. Планируется, что первые матчи в России они отработают до ухода чемпионата на зимнюю паузу.

Беллингем прибил «Барселону»

Мадридский «Реал» вырвал победу у «Барселоны» (2:1) в первом Эль-Класико сезона. В самом дебюте встрече забил Илкай Гюндоган, а во втором тайме солировал Джуд Беллингем, оформивший дубль. В одном из мячей ему ассистировал Лука Модрич, для которого этот матч стал 500-м за королевский клуб. А у 20-летнего англичанина триумфальный старт в «Реале» — 13 голов в 13 матчах.

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«Барселона» потерпела первое поражение в сезоне и опустилась на четвертое место в Ла Лиге. «Реал» делит первую строчку (внезапно) с «Жироной», которая еще сезон назад выступала в Сегунде. Второе Эль-Класико в рамках чемпионата запланировано на конец апреля.

Галопом по Европам

Европейский футбольный уикенд был богат на громкие афиши и неожиданные результаты. «Манчестер Сити» благодаря дублю Холанда разгромил «Манчестер Юнайтед» в дерби на «Олд Траффорд» (3:0). «Тоттенхэм» и «Арсенал» продолжают идти без поражений — первые на выезде обыграли «Кристал Пэлас» (2:1), а вторые не оставили никаких шансов «Шеффилд Юнайтед» (5:0).

«Ливерпуль» дома уверенно обыграл «Ноттингем Форест» (3:0). За день до матча стало известно, что в Колумбии похитили родителей полузащитника «мерсисайдцев» Луиса Диаса — мать футболиста спасли, поиски отца пока продолжаются. «Челси» дома уступил «Брентфорду» (0:2) и опустился на 11-ю строчку.

«Бавария» катком прошлась по «Дармштадту» (8:0), забив все восемь мячей во втором тайме. Кейн оформил второй хет-трик за мюнхенцев, при этом один из голов англичанин забил со своей половины поля. Впервые за 10 месяцев за «Баварию» сыграл Мануэль Нойер, который восстановился от перелома голени.

«Интер» благодаря голу Маркуса Тюрама обыграл «Рому» (1:0) и вернулся на первое место в Серии А. «Наполи» и «Милан» выдали результативную ничью (2:2). В первом тайме дублем отметился Оливье Жиру, но после перерыва неаполитанцы смогли вернуться в игру. Подробнее можно прочитать здесь.

Во Франции центральный матч тура был перенесен из-за того, что фанаты «Марселя» закидали камнями автобус «Лиона», который двигался на стадион. Главный тренер «Лиона» Фабио Гроссо прибыл на стадион в крови — его лицо задели осколки стекла, из-за чего чемпиону мира 2006 года потребовалась медицинская помощь. За несколько часов до этого «Монако» Головина уступил «Лиллю» (0:2).

Источник: GET FRENCH FOOTBALL NEWS

«Аякс» продолжает тонуть в чемпионате Нидерландов. Амстердамцы уступили лидеру Эредивизи ПСВ (5:2) и опустились на последнее место в турнирной таблице.

Финансовые проблемы клубов АПЛ

Долги «Манчестер Юнайтед» превысили один миллиард фунтов, несмотря на то, что клуб закончил прошлый сезон с рекордными доходами. Треть из них составляют задолженность по трансферам.

Большие финансовые проблемы также у «Эвертона» — за последние три года клуб потерял более 371 млн фунтов. Из-за финансовых нарушений АПЛ может снять с них 12 очков, в то время как в копилке клуба их всего 10.

Пострадал также «Ньюкасл», который минувшим летом потратил 64 млн евро на Сандро Тонали. Итальянец дисквалифицирован на 10 месяцев за ставки на футбол и не поможет «сорокам» до конца сезона. У английского клуба появились серьезные вопросы к «Милану», с которыми, судя по всему, будут разбираться в суде.

Вернулась Лига чемпионов

После трехнедельного перерыва вернулся главный турнир Старого Света. Обошлось без сенсаций и неожиданных результатов — ознакомиться с ними можно здесь и здесь. Отметим лишь дебют в Лиге чемпионов 20-летнего российского полузащитника Арсена Захаряна и рекорд 40-летнего португальского защитника Пепе, который стал самым возрастным полевым игроком в истории турнира.

Овечкин — 823! Овечкин — 824!

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин после неудачной стартовой недели нового сезона НХЛ постепенно находит свою игру. На минувшей неделе 38-летний россиянин оформил две шайбы — пострадали «Торонто» (1:4) и «Нью-Джерси» (6:4). Еще одну шайбу у Овечкина отобрали. До рекорда Гретцки остается 70 шайб.

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Самый результативный россиянин на старте сезона в НХЛ — Артемий Панарин. «Хлебушек» пока набирает очки во всех матчах, что позволяет «Рейнджерс» держаться в лидерах Восточной конференции. За восемь матчей Панарин набрал 12 (4+8) очков и пока держится в очень плотной десятке лучших бомбардиров НХЛ.

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Экс-игроку НХЛ перерезали шею коньком

Бывший нападающий «Питтсбурга» Адам Джонсон умер из-за жуткой травмы, полученной в матче британской лиги. В игровом контакте 29-летний американец получил удар по горлу коньком. Хоккеиста экстренно доставили в больницу, где он скончался от большой потери крови.

«Спартак» и «Лада» — лидеры КХЛ

«Спартак» выдал девятиматчевую победную серию и вышел в единоличные лидеры Запада. Впечатляющий отрезок самой результативной команды КХЛ схлопнулся в последнем матче выездной серии в Новосибирске. Но если успешные выступления «Спартака» еще поддаются объяснению, то лидерство «Лады» на Востоке иначе как сенсацией не назовешь. На минувшей неделе новичок КХЛ дома снял скальп с лидеров конференции «Ак Барса» (6:3) и «Металлурга» (4:3) и внезапно обскакал их в таблице.

Медведев не смог защитить титул в Вене

Первая ракетка России Дмитрий Медведев в финале турнира АТР в Вене в тяжелой борьбе уступил итальянцу Яннику Синнеру (6:7, 6:4, 3:6). Тем самым Медведев продлил свою неприятную серию: ему по-прежнему не удается выиграть какой-либо турнир более одного раза. Примечательно, что в полуфинале Синнер обыграл еще одного россиянина — Андрея Рублева (5:7, 6:7).

Фьюри победил Нганну в боксерском поединке

Действующий чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри победил бывшего чемпиона UFC камерунца Фрэнсиса Нганну. Бой продлился все 10 раундов и закончился раздельным решением судей. Для 37-летнего камерунца это был дебют в профессиональном боксе, и в третьем раунде ему даже удалось отправить непобедимого Фьюри в нокдаун. А вот бой британца с Александром Усиком в этом году, кажется, не состоится.

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Российская команда во второй раз выиграла ЧМ по Dota 2

Team Spirit одержали победу на главном турнире года по Dota 2 — The International 12. В гранд-финале российская команда победила европейский коллектив Gaimin Gladiators со счетом 3−0. За победу на турнире команда получит чуть более 1,4 млн долларов.

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The International уже покорялся российской команде в 2021 году, но тогда Team Spirit были в роли андердогов. В этот раз «спириты» были в числе главных фаворитов турнира и стали чемпионами без единого поражения, не проигрывая 28 серий подряд.

ЮАР — самая титулованная сборная в регби

Во Франции завершился Кубок мира по регби. В финале схлестнулись сборная ЮАР (действующий чемпион) и звездная сборная Новой Зеландии. Решающая игра завершилась завершилась со счетом 12:11 в пользу южноафриканцев, которые все три встречи плей-офф выиграла с разницей в одно очко. Для национальной команды ЮАР это четвертый чемпионский титул, что позволило ей обойти Новую Зеландию в рейтинге самых титулованных регбийных сборных в мире. По этому поводу в стране даже объявили общенациональный выходной.

Даже если вы далеки от мира регби, стоит насладиться традиционной новозеландской хакой перед финальным матчем в Париже. Правда, в этот раз красивый обычай не помог спортсменам из Океании.