Овечкин забросил 824-ю шайбу в НХЛ и вплотную приблизился к рекорду Гретцки

В составе «Вашингтона» заброшенными шайбами отметились нападающие Энтони Манта (7'), Дилан Строум (16', 41'), Сонни Милано (18'), Коннор Макмайкл (43') и Александр Овечкин (59'). У «Нью-Джерси» отличились Тайлер Тоффоли (25', 31'), Тимо Майер (26') и Нико Хишир (27').

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин провел 1500-й матч в регулярных чемпионатах и плей-офф НХЛ (1353+147) и забросил вторую шайбу в этом сезоне.

38-летний россиянин отправил шайбу в пустые ворота и вплотную приблизился к рекорду Уэйна Гретцки. Для Овечкина это 55-я шайба, заброшенная в пустые ворота. В карьере канадца таких шайб было 56.

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Овечкин довел общее количество шайб в регулярных чемпионатах НХЛ до 824 и сократил отставание от Уэйна Гретцки до 70 голов.

Стоит отметить, что Овечкин отметился двумя заброшенными шайбами за два дня. Первую шайбу в этом сезоне он забросил во вчерашней игре против «Торонто Мэйпл Лифс» (1:4). Это 54-й случай в карьере Овечкина, когда он забивал в чемпионатах НХЛ два дня подряд, что является шестым показателем в истории лиги. Россиянина опережают Фрэнк Маховлич (55), Бобби Халл (61), Уэйн Гретцки (62), Фил Эспозито (63) и Горди Хоу (72).

Также Овечкин поучаствовал во второй шайбе своей команды, отметившись голевой передачей на Дилана Строума. Для россиянина эта передача стала 666-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Из действующих игроков впереди Овечкина только Клод Жиру (677), Анже Копитар (752), Никлас Бэкстрем, Евгений Малкин (оба — по 762) и Сидни Кросби (955).

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Результативную игру провел и другой российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов. Он отметился двумя результативными передачами, ассистировав Сонни Милано и Дилану Строуму. Для 31-летнего россиянина эта игра стала самой результативной в этом сезоне.

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