Текущие события
Хоккей. КХЛ
3-й период
Торпедо
Автомобилист
32
Хоккей. КХЛ
3-й период
Сочи
СКА
44
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Куньлунь РС
Б
34
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Северсталь
43
Хоккей. НХЛ
28.10
Вегас
Чикаго
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
Ак Барс
63
Хоккей. НХЛ
28.10
Вашингтон
Миннесота
Хоккей. НХЛ
28.10
Каролина
Сан-Хосе
Хоккей. НХЛ
28.10
Нью-Джерси
Баффало
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Металлург Мг
51
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Динамо Мн
ОТ
12
Хоккей. НХЛ
28.10
Аризона
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
28.10
Ванкувер
Сент-Луис
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
04:00
Калгари
Сент-Луис
03
04:00
Эдмонтон
Рейнджерс
03
03:00
Даллас
Торонто
14
02:30
Филадельфия
Миннесота
62
02:30
Айлендерс
Оттава
32
02:00
Бостон
Анахайм
ОТ
34
02:00
Детройт
Виннипег
14
02:00
Каролина
Сиэтл
ОТ
32
Хоккей. НХЛ. Все результаты
26 октября, источник: Sportmail.ru

Овечкин забросил 824-ю шайбу в НХЛ и вплотную приблизился к рекорду Гретцки

«Вашингтон Кэпиталз» на выезде обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» (6:4) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Нью-Джерси
ВашингтонНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2023

В составе «Вашингтона» заброшенными шайбами отметились нападающие Энтони Манта (7'), Дилан Строум (16', 41'), Сонни Милано (18'), Коннор Макмайкл (43') и Александр Овечкин (59'). У «Нью-Джерси» отличились Тайлер Тоффоли (25', 31'), Тимо Майер (26') и Нико Хишир (27').

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин провел 1500-й матч в регулярных чемпионатах и плей-офф НХЛ (1353+147) и забросил вторую шайбу в этом сезоне.

38-летний россиянин отправил шайбу в пустые ворота и вплотную приблизился к рекорду Уэйна Гретцки. Для Овечкина это 55-я шайба, заброшенная в пустые ворота. В карьере канадца таких шайб было 56.

Во время загрузки произошла ошибка.
Овечкин довел общее количество шайб в регулярных чемпионатах НХЛ до 824 и сократил отставание от Уэйна Гретцки до 70 голов.

Стоит отметить, что Овечкин отметился двумя заброшенными шайбами за два дня. Первую шайбу в этом сезоне он забросил во вчерашней игре против «Торонто Мэйпл Лифс» (1:4). Это 54-й случай в карьере Овечкина, когда он забивал в чемпионатах НХЛ два дня подряд, что является шестым показателем в истории лиги. Россиянина опережают Фрэнк Маховлич (55), Бобби Халл (61), Уэйн Гретцки (62), Фил Эспозито (63) и Горди Хоу (72).

Также Овечкин поучаствовал во второй шайбе своей команды, отметившись голевой передачей на Дилана Строума. Для россиянина эта передача стала 666-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Из действующих игроков впереди Овечкина только Клод Жиру (677), Анже Копитар (752), Никлас Бэкстрем, Евгений Малкин (оба — по 762) и Сидни Кросби (955).

Во время загрузки произошла ошибка.

Результативную игру провел и другой российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов. Он отметился двумя результативными передачами, ассистировав Сонни Милано и Дилану Строуму. Для 31-летнего россиянина эта игра стала самой результативной в этом сезоне.

Во время загрузки произошла ошибка.

Благодаря победе «Вашингтон» смог покинуть последнюю строчку турнирной таблицы Восточной конференции и обойти «Питтсбург Пингвинз». Следующий матч «столичные» проведут в субботу, 28 октября, дома против «Миннесоты Уайлд».

Читайте также
Нью-Джерси
4:6
0:3, 4:0, 0:3
Вашингтон
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Тайсон Фьюри оказался тяжелее Фрэнсиса Нганну перед боем в Эр-Рияде
Стало известно количестве поданных заявок на билеты на Евро-2024
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь