Овечкин прокомментировал неудачный старт «Вашингтона» в НХЛ
«Вашингтон Кэпиталз» одержал одну победу в пяти матчах и занимает последнее, 16-е место, в Восточной конференции.
«Вашингтон Кэпиталз» одержал одну победу в пяти матчах и занимает последнее, 16-е место, в Восточной конференции.
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после поражения со счетом 1:4 от «Торонто» заявил, что не видит трагедии в неудачной серии на старте чемпионата.
«Я думаю, что мы играли правильно. Но сейчас именно тот период времени, когда нам нужно пройти через все это и не паниковать, не расстраиваться. Это лишь часть процесса. Нам просто нужно играть старательно, и все получится», — приводит в соцсетях слова Овечкина журналистка Сэмми Силбер.
Единственную шайбу столичной команды забросил Александр Овечкин. Это первая шайба россиянина в новом сезоне НХЛ.
Следующий матч «Вашингтона» состоится 26 октября — на выезде предстоит сыграть против «Нью-Джерси Дэвилз».