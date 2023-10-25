Овечкин прокомментировал неудачный старт «Вашингтона» в НХЛ

«Я думаю, что мы играли правильно. Но сейчас именно тот период времени, когда нам нужно пройти через все это и не паниковать, не расстраиваться. Это лишь часть процесса. Нам просто нужно играть старательно, и все получится», — приводит в соцсетях слова Овечкина журналистка Сэмми Силбер.