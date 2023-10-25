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25 октября, источник: Sportmail.ru

Овечкин прокомментировал неудачный старт «Вашингтона» в НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» одержал одну победу в пяти матчах и занимает последнее, 16-е место, в Восточной конференции.

Вашингтон
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Источник: AP 2023

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после поражения со счетом 1:4 от «Торонто» заявил, что не видит трагедии в неудачной серии на старте чемпионата.

«Я думаю, что мы играли правильно. Но сейчас именно тот период времени, когда нам нужно пройти через все это и не паниковать, не расстраиваться. Это лишь часть процесса. Нам просто нужно играть старательно, и все получится», — приводит в соцсетях слова Овечкина журналистка Сэмми Силбер.

Единственную шайбу столичной команды забросил Александр Овечкин. Это первая шайба россиянина в новом сезоне НХЛ.

Во время загрузки произошла ошибка.

Следующий матч «Вашингтона» состоится 26 октября — на выезде предстоит сыграть против «Нью-Джерси Дэвилз».

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Вашингтон
1:4
0:1, 1:3, 0:0
Торонто
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