Педри может выйти на поле против «Сосьедада» — впервые с августа

Как сообщает «Барселона» в своих соцсетях, 20-летний полузащитник Педри в ближайшем туре чемпионата Испании сможет выйти на поле впервые за 2,5 месяца.

Педри из-за травмы квадрицепса не выходил на поле с 20 августа.

4 ноября состоится матч 12-го тура между «Барселоной» и «Реал Сосьедадом». «Барселона» занимает четвертое место в турнирной таблице, ее соперник — пятое.