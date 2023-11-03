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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
16:21 (мск), источник: Sportmail.ru

Педри может выйти на поле против «Сосьедада» — впервые с августа

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании восстановился после травмы.

Барселона
Реал СосьедадЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: AP 2023

Как сообщает «Барселона» в своих соцсетях, 20-летний полузащитник Педри в ближайшем туре чемпионата Испании сможет выйти на поле впервые за 2,5 месяца.

Педри из-за травмы квадрицепса не выходил на поле с 20 августа.

4 ноября состоится матч 12-го тура между «Барселоной» и «Реал Сосьедадом». «Барселона» занимает четвертое место в турнирной таблице, ее соперник — пятое.

В составе «Реал Сосьедада» может выйти на поле российский футболист Арсен Захарян — в клубе сообщили, что у полузащитника нет повреждений.

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