Педри может выйти на поле против «Сосьедада» — впервые с августа
Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании восстановился после травмы.
Барселона
Реал СосьедадЧемпионат Испании: таблица и календарь
Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании восстановился после травмы.
Как сообщает «Барселона» в своих соцсетях, 20-летний полузащитник Педри в ближайшем туре чемпионата Испании сможет выйти на поле впервые за 2,5 месяца.
Педри из-за травмы квадрицепса не выходил на поле с 20 августа.
4 ноября состоится матч 12-го тура между «Барселоной» и «Реал Сосьедадом». «Барселона» занимает четвертое место в турнирной таблице, ее соперник — пятое.
В составе «Реал Сосьедада» может выйти на поле российский футболист Арсен Захарян — в клубе сообщили, что у полузащитника нет повреждений.