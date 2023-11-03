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16:30 (мск), источник: Sportmail.ru

Каземиро пропустит несколько недель из-за травмы бедра

31-летний полузащитник «Манчестер Юнайтед» получил травму в матче Кубка английской лиги с «Ньюкаслом» (0:3).

Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: AP 2023

1 ноября «Манчестер Юнайтед» потерпел разгромное домашнее поражение со счетом 0:3 от «Ньюкасла» в матче Кубка лиги. Каземиро, вышедший в стартовом составе с капитанской повязкой, был заменен в перерыве того матча.

У бразильца диагностировано повреждение задней поверхности бедра, сообщает пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне Каземиро провел 12 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.

Каземиро перешел в «Манчестер Юнайтед» из мадридского «Реала» летом 2022 года, с которым пять раз побеждал в Лиге чемпионов и три раза — в чемпионате Испании.

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