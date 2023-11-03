Каземиро пропустит несколько недель из-за травмы бедра
31-летний полузащитник «Манчестер Юнайтед» получил травму в матче Кубка английской лиги с «Ньюкаслом» (0:3).
Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
31-летний полузащитник «Манчестер Юнайтед» получил травму в матче Кубка английской лиги с «Ньюкаслом» (0:3).
1 ноября «Манчестер Юнайтед» потерпел разгромное домашнее поражение со счетом 0:3 от «Ньюкасла» в матче Кубка лиги. Каземиро, вышедший в стартовом составе с капитанской повязкой, был заменен в перерыве того матча.
У бразильца диагностировано повреждение задней поверхности бедра, сообщает пресс-служба «Манчестер Юнайтед».
В нынешнем сезоне Каземиро провел 12 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.
Каземиро перешел в «Манчестер Юнайтед» из мадридского «Реала» летом 2022 года, с которым пять раз побеждал в Лиге чемпионов и три раза — в чемпионате Испании.