Каземиро пропустит несколько недель из-за травмы бедра

1 ноября «Манчестер Юнайтед» потерпел разгромное домашнее поражение со счетом 0:3 от «Ньюкасла» в матче Кубка лиги. Каземиро, вышедший в стартовом составе с капитанской повязкой, был заменен в перерыве того матча.

У бразильца диагностировано повреждение задней поверхности бедра, сообщает пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне Каземиро провел 12 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.