Роналду подшутил над Усиком из-за ошибки в английском языке

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&autoplay=1&id=456239682" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Роналду и Усик были гостями боя между действующим чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета британцем Тайсоном Фьюри и экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну. Победу в боксерском поединке в тяжелом весе одержал Фьюри.

«I'm feel» (Я чувствую), — обратился Роналду к Усику во время встречи. «I'm very feel» (Я очень чувствую), — ответил ему боксер, после чего спортсмены рассмеялись и обнялись.

В одном из своих интервью, на вопрос «How do you feel?» (Как ты себя чувствуешь?) Усик ответил: «I'm feel. I'm very feel». В английской речи украинского боксера есть грамматические ошибки.

Ранее стало известно, что бой между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона в тяжелом весе состоится в феврале в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.