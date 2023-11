Роналду подшутил над Усиком из-за ошибки в английском языке

«I'm feel» (Я чувствую), — обратился Роналду к Усику во время встречи. «I'm very feel» (Я очень чувствую), — ответил ему боксер, после чего спортсмены рассмеялись и обнялись.

В одном из своих интервью, на вопрос «How do you feel?» (Как ты себя чувствуешь?) Усик ответил: «I'm feel. I'm very feel». В английской речи украинского боксера есть грамматические ошибки.