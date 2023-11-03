Роналду подшутил над Усиком из-за ошибки в английском языке
Журналист Майкл Бенсон поделился в социальных сетях видео забавного диалога между украинским боксером Александром Усиком и португальским футболистом Криштиану Роналду.
Журналист Майкл Бенсон поделился в социальных сетях видео забавного диалога между украинским боксером Александром Усиком и португальским футболистом Криштиану Роналду.
Роналду и Усик были гостями боя между действующим чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета британцем Тайсоном Фьюри и экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну. Победу в боксерском поединке в тяжелом весе одержал Фьюри.
«I'm feel» (Я чувствую), — обратился Роналду к Усику во время встречи. «I'm very feel» (Я очень чувствую), — ответил ему боксер, после чего спортсмены рассмеялись и обнялись.
В одном из своих интервью, на вопрос «How do you feel?» (Как ты себя чувствуешь?) Усик ответил: «I'm feel. I'm very feel». В английской речи украинского боксера есть грамматические ошибки.
Ранее стало известно, что бой между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона в тяжелом весе состоится в феврале в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.