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17:30 (мск), источник: Sportmail.ru

Роналду подшутил над Усиком из-за ошибки в английском языке

Журналист Майкл Бенсон поделился в социальных сетях видео забавного диалога между украинским боксером Александром Усиком и португальским футболистом Криштиану Роналду.

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Роналду и Усик были гостями боя между действующим чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета британцем Тайсоном Фьюри и экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну. Победу в боксерском поединке в тяжелом весе одержал Фьюри.

«I'm feel» (Я чувствую), — обратился Роналду к Усику во время встречи. «I'm very feel» (Я очень чувствую), — ответил ему боксер, после чего спортсмены рассмеялись и обнялись.

В одном из своих интервью, на вопрос «How do you feel?» (Как ты себя чувствуешь?) Усик ответил: «I'm feel. I'm very feel». В английской речи украинского боксера есть грамматические ошибки.

Ранее стало известно, что бой между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона в тяжелом весе состоится в феврале в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Тайсон Фьюри победил бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну
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