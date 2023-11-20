15-летний нападающий «Арсенала» забил десять голов за один матч
Нападающий академии лондонского «Арсенала» Чидо Оби Мартин забил десять голов в ворота молодежной команды «Ливерпуля».
Арсенал
ЛиверпульЧемпионат Англии: таблица и календарь
Нападающий академии лондонского «Арсенала» Чидо Оби Мартин забил десять голов в ворота молодежной команды «Ливерпуля».
15-летний Чидо Оби Мартин уже выступал за команды «Арсенала» U18 и U19, и даже успел сыграть за команду U21. В сентябре за команду U18 он оформил хет-трик и помог «Арсеналу» одержать победу над «Саутгемптоном» со счетом 4:0. Даже главный тренер «канониров» Микель Артета заметил талант игрока и привлекал Чидо к тренировкам с основной командой.
18 ноября Чидо забил 10 голов в ворота «Ливерпуля» за команду «Арсенала» U16, а матч закончился со счетом 14:3.