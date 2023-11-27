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21:38 (мск), источник: Sportmail.ru

Гвардиола раскрыл секрет успешной работы в «Манчестер Сити»

Пеп Гвардиола ответил на вопрос, как ему удается достичь понимания с футболистами.

Манчестер СитиЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

«Дело в том, что я действительно хорош. Я красивый мужчина и соблазняю их. У меня нет проблем с пониманием футболистов», приводит слова Гвардиолы портал Goal.com.

Гвардиола сказал, что после международной паузы у него было не больше 25 минут на тренировку перед матчем с «Ливерпулем», который завершился со счетом 1:1 — 10−15 минут с мячом и 10 на отработку защитных действий.

«Перед матчем Лиги чемпионов с “РБ Лейпциг” будет всего 10 минут для тренировки на поле. У нас нет времени на тренировки. Если мы будем тренироваться, то у нас не будет игроков для следующего матча», — добавил главный тренер «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» сыграет домашний матч против немецкой команды 28 ноября. Обе команды за два тура до окончания группового турнира обеспечили участие в ⅛ финала Лиги чемпионов.

В турнирной таблице Английской Премьер-лиги клуб Гвардиолы после 13 туров занимает второе место, одно очко уступая «Арсеналу».

Гвардиола тренирует «Манчестер Сити» с 2016 года. Испанский специалист пять раз приводил клуб к победе в АПЛ, дважды — в Кубке Англии, а в 2023 году удалось добиться долгожданной победы в Лиге чемпионов — первая победа для «Манчестер Сити» в самом престижном европейском клубном турнире.

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