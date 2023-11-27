Гвардиола раскрыл секрет успешной работы в «Манчестер Сити»

«Дело в том, что я действительно хорош. Я красивый мужчина и соблазняю их. У меня нет проблем с пониманием футболистов», — приводит слова Гвардиолы портал Goal.com.

Гвардиола сказал, что после международной паузы у него было не больше 25 минут на тренировку перед матчем с «Ливерпулем», который завершился со счетом 1:1 — 10−15 минут с мячом и 10 на отработку защитных действий.

«Перед матчем Лиги чемпионов с “РБ Лейпциг” будет всего 10 минут для тренировки на поле. У нас нет времени на тренировки. Если мы будем тренироваться, то у нас не будет игроков для следующего матча», — добавил главный тренер «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» сыграет домашний матч против немецкой команды 28 ноября. Обе команды за два тура до окончания группового турнира обеспечили участие в ⅛ финала Лиги чемпионов.

В турнирной таблице Английской Премьер-лиги клуб Гвардиолы после 13 туров занимает второе место, одно очко уступая «Арсеналу».