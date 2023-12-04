Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:30
Динамо
Рубин
Футбол. Зарубежный
22:45
Торино
Аталанта
Футбол. Зарубежный
23:00
Сельта
Кадис
Футбол. Зарубежный
3.12
Наполи
Интер
03
Футбол. Еврокубки
3.12
Вильярреал
Панатинаикос
32
Футбол. Зарубежный
3.12
Барселона
Атлетико
10
Все события
Футбол. Испания. Примера. Последние результаты
3.12
Барселона
Атлетико
10
3.12
Севилья
Вильярреал
11
3.12
Альмерия
Бетис
00
3.12
Мальорка
Алавес
00
2.12
Осасуна
Реал Сосьедад
11
2.12
Реал
Гранада
20
2.12
Атлетик
Райо Вальекано
40
2.12
Жирона
Валенсия
21
Футбол. Испания. Примера. Все результаты
19:20 (мск), источник: Sportmail.ru

Защитник «Реала» Карвахаль выбыл из строя на месяц

Основной защитник испанского гранда выбыл до конца года из-за мышечной травмы.

Реал
ГранадаЧемпионат Испании: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Даниэль Карвахаль ощутил мышечный дискомфорт во время матча с «Гранадой» в 15-м туре Ла Лиги. Вместо Карвахаля на замену вышел Лукас Васкес. «Реал» одержал победу со счетом 2:0.

Обследование выявило у защитника травму камбаловидной мышцы. «Реал» ожидает, что Карвахаль восстановится к матчу с «Атлетико» в Суперкубке Испании, который состоится 10 января.

Это уже восьмая травма среди игроков мадридского клуба. Ранее на долгий срок выбыли и не ожидаются до февраля-марта голкипер Тибо Куртуа, защитник Эдер Милитао, нападающий Винисиус. На срок до месяца выбыли Кепа Аррисабалага, Орельен Чуамени, Эдуардо Камавинга, Лука Модрич.

31-летний Карвахаль — воспитанник «Реала». Защитник выступает за клуб с 2013 года и был частью команды, выигравшей пять раз Лигу чемпионов и трижды — чемпионат Испании.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 СМИ: уволенному из-за поцелуя Рубиалесу предложили новую работу
Cборная Бельгии представила форму с отсылкой к «Приключениям Тинтина»
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь