Защитник «Реала» Карвахаль выбыл из строя на месяц

Даниэль Карвахаль ощутил мышечный дискомфорт во время матча с «Гранадой» в 15-м туре Ла Лиги. Вместо Карвахаля на замену вышел Лукас Васкес. «Реал» одержал победу со счетом 2:0.

Обследование выявило у защитника травму камбаловидной мышцы. «Реал» ожидает, что Карвахаль восстановится к матчу с «Атлетико» в Суперкубке Испании, который состоится 10 января.

Это уже восьмая травма среди игроков мадридского клуба. Ранее на долгий срок выбыли и не ожидаются до февраля-марта голкипер Тибо Куртуа, защитник Эдер Милитао, нападающий Винисиус. На срок до месяца выбыли Кепа Аррисабалага, Орельен Чуамени, Эдуардо Камавинга, Лука Модрич.