Третий игрок «Реала» за сезон получил разрыв крестообразной связки

Футболиста заменили на 35-й минуте матча против «Вильярреала», который прошел в Мадриде. Встреча закончилась со счетом 4:1 в пользу «сливочных». В ближайшие дни 31-летнему Алабе сделают операцию. В текущем сезоне он принял участие в 17 матчах в различных турнирах.

Защитник стал третьим игроком «Реала», которому диагностировали разрыв крестообразной связки в этом сезоне. Ранее аналогичные травмы получили основной вратарь команды Тибо Куртуа и защитник Эдер Милитао.