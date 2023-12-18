Третий игрок «Реала» за сезон получил разрыв крестообразной связки
Австрийский защитник «Реала» Давид Алаба получил разрыв передней крестообразной связки левого колена в матче 17-го тура Ла Лиги с «Вильярреалом» (4:1), сообщает пресс-служба клуба.
Австрийский защитник «Реала» Давид Алаба получил разрыв передней крестообразной связки левого колена в матче 17-го тура Ла Лиги с «Вильярреалом» (4:1), сообщает пресс-служба клуба.
Футболиста заменили на 35-й минуте матча против «Вильярреала», который прошел в Мадриде. Встреча закончилась со счетом 4:1 в пользу «сливочных». В ближайшие дни 31-летнему Алабе сделают операцию. В текущем сезоне он принял участие в 17 матчах в различных турнирах.
Защитник стал третьим игроком «Реала», которому диагностировали разрыв крестообразной связки в этом сезоне. Ранее аналогичные травмы получили основной вратарь команды Тибо Куртуа и защитник Эдер Милитао.
Куртуа принял решение пропустить Евро-2024 и полноценно восстановиться от травмы. Его возвращение на поле запланировано на весну 2024 года. 25-летний Милитао получил травму в начале второго тайма матча 1-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком» из Бильбао.