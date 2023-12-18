Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:45
Аталанта
Салернитана
Футбол. Зарубежный
23:00
Жирона
Алавес
Футбол. Зарубежный
17.12
Реал
Вильярреал
41
Футбол. Зарубежный
17.12
Лилль
ПСЖ
11
Футбол. Зарубежный
17.12
Лацио
Интер
02
Футбол. Зарубежный
17.12
Бавария
Штутгарт
30
Все события
Футбол. Испания. Примера. Последние результаты
17.12
Реал
Вильярреал
41
17.12
Лас-Пальмас
Кадис
11
17.12
Реал Сосьедад
Бетис
00
17.12
Альмерия
Мальорка
00
16.12
Валенсия
Барселона
11
16.12
Севилья
Хетафе
03
16.12
Атлетик
Атлетико
20
16.12
Сельта
Гранада
10
Футбол. Испания. Примера. Все результаты
10:11 (мск), источник: Sportmail.ru

Третий игрок «Реала» за сезон получил разрыв крестообразной связки

Австрийский защитник «Реала» Давид Алаба получил разрыв передней крестообразной связки левого колена в матче 17-го тура Ла Лиги с «Вильярреалом» (4:1), сообщает пресс-служба клуба.

Реал
ВильярреалЧемпионат Испании: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Футболиста заменили на 35-й минуте матча против «Вильярреала», который прошел в Мадриде. Встреча закончилась со счетом 4:1 в пользу «сливочных». В ближайшие дни 31-летнему Алабе сделают операцию. В текущем сезоне он принял участие в 17 матчах в различных турнирах.

Защитник стал третьим игроком «Реала», которому диагностировали разрыв крестообразной связки в этом сезоне. Ранее аналогичные травмы получили основной вратарь команды Тибо Куртуа и защитник Эдер Милитао.

Куртуа принял решение пропустить Евро-2024 и полноценно восстановиться от травмы. Его возвращение на поле запланировано на весну 2024 года. 25-летний Милитао получил травму в начале второго тайма матча 1-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком» из Бильбао.

Читайте также
Реал
4:1
Первый тайм: 2:0
Вильярреал
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Кержаков рассказал о самой необдуманной трате денег
Третий игрок «Реала» за сезон получил разрыв крестообразной связки
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь