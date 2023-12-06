Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Брайтон
Брентфорд
Футбол. Зарубежный
22:30
Фулхэм
Ноттингем Форест
Футбол. Зарубежный
22:30
Шеффилд Юнайтед
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
22:30
Кристал Пэлас
Борнмут
Футбол. Зарубежный
23:00
Марсель
Лион
Футбол. Еврокубки
23:00
Вильярреал
Маккаби Хайфа
Футбол. Зарубежный
23:15
Астон Вилла
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
23:15
Манчестер Юнайтед
Челси
Все события
Фоторепортажи
7Джокович в рекордный раз выиграл Итоговый турнир
20«Локомотив» и ЦСКА вернули нам 2002-й
16:51 (мск), источник: Sportmail.ru

СМИ: травмированный Куртуа сообщил «Реалу», что пропустит Евро-2024

Бельгийский голкипер Тибо Куртуа принял решение пропустить европейское первенство и полноценно восстановиться от травмы.

Бельгия
Реал
Наверх
Источник: Reuters

Как сообщил журналист Radio Marca Роберто Гомес, Тибо Куртуа поделился с клубом планами пропустить Евро-2024.

При этом по информации бельгийского портала dhnet.be, окружение Куртуа отрицает факт подобного разговора голкипера с мадридским клубом.

В августе 2023 года бельгийский вратарь порвал крестообразную связку колена. Его возвращение на поле запланировано на весну 2024 года. «Реал» в экстренном порядке арендовал на текущий сезон испанского вратаря «Челси» Кепу Аррисабалагу. Третьим номером «сливочных» является украинец Андрей Лунин, который в ряде матчей подменял получившего повреждение Кепу.

Сборная Бельгии отобралась на Чемпионат Европы и сыграет в групповой стадии с Румынией, Словакией, а также победителем Пути B, в котором за место на Евро поборются сборные Украины, Боснии и Герцеговины, Исландии и Израиля.

Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 РПЛ представила лучшие голы 17-го тура
Экс-биатлонистка сборной России заявлена за Финляндию на Кубок мира
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь