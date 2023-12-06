СМИ: травмированный Куртуа сообщил «Реалу», что пропустит Евро-2024

Как сообщил журналист Radio Marca Роберто Гомес, Тибо Куртуа поделился с клубом планами пропустить Евро-2024.

При этом по информации бельгийского портала dhnet.be, окружение Куртуа отрицает факт подобного разговора голкипера с мадридским клубом.

В августе 2023 года бельгийский вратарь порвал крестообразную связку колена. Его возвращение на поле запланировано на весну 2024 года. «Реал» в экстренном порядке арендовал на текущий сезон испанского вратаря «Челси» Кепу Аррисабалагу. Третьим номером «сливочных» является украинец Андрей Лунин, который в ряде матчей подменял получившего повреждение Кепу.

Сборная Бельгии отобралась на Чемпионат Европы и сыграет в групповой стадии с Румынией, Словакией, а также победителем Пути B, в котором за место на Евро поборются сборные Украины, Боснии и Герцеговины, Исландии и Израиля.