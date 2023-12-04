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17:47 (мск), источник: Sportmail.ru

«Ньюкасл» лишился основного вратаря и хочет подписать де Хеа

В данный момент испанский вратарь Давид де Хеа после того, как летом 2023 года истек его контракт с «Манчестер Юнайтед», находится без клуба.

Ньюкасл ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Соцсети

В матче 14-го тура Английской Премьер-лиги против «Манчестер Юнайтед» основной вратарь «Ньюкасла», Ник Поуп травмировал плечо и был заменен во втором тайме. По оценке специалистов, Поуп пропустит от четырех до пяти месяцев.

В настоящий момент в «Ньюкасле» есть еще три вратаря — Мартин Дубравка, Лорис Кариус и Марк Гиллеспи. Однако руководство клуба желает подстраховаться и, по сообщению СМИ, рассматривает возможность подписать опытного голкипера.

Давид Де Хеа выступал за «Манчестер Юнайтед» последние 12 лет и провел за клуб 545 матчей, пропустив 590 мячей и 190 игр отыграв на ноль. Де Хеа дважды становился обладателем приза «Золотая перчатка английской Премьер-лиги».

Ранее появлялась информация, что де Хеа может присоединиться к Лионелю Месси в «Интер Майами». Также испанский вратарь назывался среди кандидатов на замену травмированному Тибо Куртуа в мадридском «Реале» — как сообщали СМИ, переход де Хеа был заблокирован Карло Анчелотти.

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