«Ньюкасл» лишился основного вратаря и хочет подписать де Хеа

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В матче 14-го тура Английской Премьер-лиги против «Манчестер Юнайтед» основной вратарь «Ньюкасла», Ник Поуп травмировал плечо и был заменен во втором тайме. По оценке специалистов, Поуп пропустит от четырех до пяти месяцев.

В настоящий момент в «Ньюкасле» есть еще три вратаря — Мартин Дубравка, Лорис Кариус и Марк Гиллеспи. Однако руководство клуба желает подстраховаться и, по сообщению СМИ, рассматривает возможность подписать опытного голкипера.

Давид Де Хеа выступал за «Манчестер Юнайтед» последние 12 лет и провел за клуб 545 матчей, пропустив 590 мячей и 190 игр отыграв на ноль. Де Хеа дважды становился обладателем приза «Золотая перчатка английской Премьер-лиги».