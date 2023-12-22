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09:21 (мск), источник: Sportmail.ru

«Барселона» проиграла «Америке» в товарищеском матче

«Барселона» сыграла заключительный матч в 2023 году, проведя товарищескую встречу с мексиканским клубом «Америка» (2:3).

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: AP 2023

Матч прошел в американском городе Даллас. В составе каталонцев забитыми мячами отметились Ламин Ямаль (6') и Марк Гиу (28'). У «Америки» дублем отметился Хулиан Киньонес (12', 50'). Автором победного мяча на 82-й минуте стал полузащитник Энри Мартин.

Сообщается, что главной предпосылкой к этому матчу стали финансовые проблемы «Барселоны». За эту игру каталонцы официально получили гонорар в размере пяти миллионов евро. При этом матч с «Америкой» состоялся всего лишь через 30 часов после окончания домашней игры «сине-гранатовых» в Ла Лиге с «Альмерией» (3:2).

«Барселона» занимает третье место в чемпионате Испании, отставая от лидирующего «Реала» на семь очков. Следующий матч каталонцы проведут 4 января на выезде против «Лас-Пальмаса».

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«Барселона» проиграла «Америке» в товарищеском матче
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