«Барселона» проиграла «Америке» в товарищеском матче

Матч прошел в американском городе Даллас. В составе каталонцев забитыми мячами отметились Ламин Ямаль (6') и Марк Гиу (28'). У «Америки» дублем отметился Хулиан Киньонес (12', 50'). Автором победного мяча на 82-й минуте стал полузащитник Энри Мартин.

Сообщается, что главной предпосылкой к этому матчу стали финансовые проблемы «Барселоны». За эту игру каталонцы официально получили гонорар в размере пяти миллионов евро. При этом матч с «Америкой» состоялся всего лишь через 30 часов после окончания домашней игры «сине-гранатовых» в Ла Лиге с «Альмерией» (3:2).