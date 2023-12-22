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Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
09:45 (мск), источник: Sportmail.ru

Головин дисквалифицирован на один матч плюс один условно

Дисциплинарный комитет французской футбольной лиги принял решение относительно российского игрока «Монако» Александра Головина. Он получил прямую красную карточку в матче с «Тулузой», сообщает L'Equipe.

Монако
Тулуза
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Источник: AFP 2023

В среду, 20 декабря, «Монако» обыграл на выезде «Тулузу» со счетом 2:1 в матче 17-го тура чемпионата Франции, россиянин на 51-й минуте ударил соперника шипами в голень и получил прямую красную карточку за неспортивное поведение.

Согласно решению дисциплинарной комиссии, Головин дисквалифицирован на один матч плюс еще один условно. Это означает, что российский полузащитник пропустит встречу 18-го тура Лиги 1 против «Реймса», которая пройдет 13 января 2024 года.

Александр Головин выступает за «Монако» с 2018 года. Контракт футболиста с клубом рассчитан до 2026 года. В текущем сезоне он принял участие в 15 матчах чемпионата Франции, в которых забил пять голов и сделал две результативные передачи.

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Первый тайм: 1:2
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