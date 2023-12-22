Головин дисквалифицирован на один матч плюс один условно

В среду, 20 декабря, «Монако» обыграл на выезде «Тулузу» со счетом 2:1 в матче 17-го тура чемпионата Франции, россиянин на 51-й минуте ударил соперника шипами в голень и получил прямую красную карточку за неспортивное поведение.

Согласно решению дисциплинарной комиссии, Головин дисквалифицирован на один матч плюс еще один условно. Это означает, что российский полузащитник пропустит встречу 18-го тура Лиги 1 против «Реймса», которая пройдет 13 января 2024 года.