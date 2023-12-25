«Ман Юнайтед» выдал худшие показатели по поражениям с 1930 года

С начала сезона манкунианцы проиграли 13 из 26 матчей во всех турнирах. Это худший показатель в истории клуба, начиная с сезона-1930/31. Тогда «Юнайтед» подошли к Рождеству, проиграв 16 из 20 матчей. По итогам сезона клуб занял последнее, 22-е место, и вылетел из высшего дивизиона.