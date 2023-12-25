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10:32 (мск), источник: Sportmail.ru

«Ман Юнайтед» выдал худшие показатели по поражениям с 1930 года

«Манчестер Юнайтед» продемонстрировал худшие показатели по количеству поражений со старта сезона за последние 93 года. Об этом сообщает Opta.

Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

С начала сезона манкунианцы проиграли 13 из 26 матчей во всех турнирах. Это худший показатель в истории клуба, начиная с сезона-1930/31. Тогда «Юнайтед» подошли к Рождеству, проиграв 16 из 20 матчей. По итогам сезона клуб занял последнее, 22-е место, и вылетел из высшего дивизиона.

В этом сезоне «Манчестер Юнайтед» идет на восьмом месте в чемпионате Англии. Ранее подопечные Эрика тен Хаага заняли последнее место в группе Лиги чемпионов и вылетели из Кубка Английской лиги.

Следующий матч команда проведет во вторник, 26 декабря, дома против «Астон Виллы».

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2:0
Первый тайм: 0:0
Манчестер Юнайтед
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