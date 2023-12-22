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16:23 (мск), источник: Sportmail.ru

«МЮ» потратился летом и зимой может лишь арендовать двух игроков

«Манчестер Юнайтед» потратил почти £200 млн на футболистов в летнее трансферное окно и зимой может усилиться, только взяв в аренду двух игроков, сообщает The Athletic.

Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Летом «красные дьяволы» приобрели Мэйсона Маунта, Андре Онана, Расмуса Хейлунда, Алтая Байындыра и Софьяна Амрабата, потратив на футболистов около £200 млн.

Как сообщает источник, из-за этих трансферов «МЮ» оказался на грани нарушения финансовых правил АПЛ и УЕФА. Поэтому в зимнее трансферное окно команда сможет усилиться лишь двумя футболистами, взятыми в аренду.

Отмечается, что в клубе положительно оценивают летние приобретения и считают, что усилили позиции в каждой зоне, а молодые игроки куплены на долгосрочную перспективу.

После 17-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 28 очков.

Ранее команда Эрика Тен Хага не смогла выйти из группы в Лиге чемпионов. «Манчестер Юнайтед» набрал четыре очка и финишировал на последнем месте в группе А.

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